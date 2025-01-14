Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
14 Ocak 2025 Salı, 09:26
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 14 Ocak 2025 Salı...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 46 TL

Çeyrek altın: 5 bin 15 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 979 TL

Ons altın: 2 bin 669 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 10 bin 31 TL

Tam altın: 19 bin 913 TL

Gremse altın: 49 bin 921 TL

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