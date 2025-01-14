Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları…
14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 14 Ocak 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 14 Ocak 2025 Salı...
Gram altın: 3 bin 46 TL
Çeyrek altın: 5 bin 15 TL
Cumhuriyet altını: 19 bin 979 TL
Ons altın: 2 bin 669 dolar
Yarım altın: 10 bin 31 TL
Tam altın: 19 bin 913 TL
Gremse altın: 49 bin 921 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- CHP'li başkandan ilk açıklama!
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!