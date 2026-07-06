Altın fiyatları düşüşe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 6 Temmuz 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları son dönemde yeniden yükseliş eğilimine girse de, JPMorgan tarafından yapılan aşağı yönlü tahmin revizyonu, rallinin devamına yönelik beklentileri zayıflattı.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.269 TL Çeyrek altın 10.335 TL Cumhuriyet altını 41.120 TL Ons altın 4.165 dolar Yarım altın 20.626 TL Tam altın 41.093 TL Gremse altın 103.048 TL

Piyasalarda, faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, merkez bankalarının güçlü altın alımları ve güvenli liman talebinin desteğiyle değerli metalin yıl sonuna kadar yükseliş trendini sürdüreceği öngörülüyordu. Ancak JPMorgan'ın güncel tahminleri, bu beklentilere ilişkin soru işaretlerini artırdı.

JPMORGAN ALTIN TAHMİNLERİNİ AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLEDİ

Spot altın fiyatı geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak yükselişini sürdürdü. Buna rağmen JPMorgan, haziran ayında paylaştığı daha iyimser yıl sonu beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Banka, 9 Haziran tarihli değerlendirmesinde altının yıl sonuna kadar güçlü yükselişini koruyacağını öngörürken, son raporunda beklentilerini daha temkinli bir seviyeye çekti.

Güncellenen projeksiyona göre JPMorgan, ons altının üçüncü çeyrekte 4.300 dolara, dördüncü çeyrekte ise 4.500 dolara ulaşmasını bekliyor. Revize edilen tahminler, önceki öngörülere kıyasla daha ihtiyatlı bir görünüm ortaya koydu.

Bu revizyonun temel nedeni ise altına yönelik talep görünümündeki zayıflama oldu.

ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYEN ETKENLER GÜÇ KAYBEDİYOR

JPMorgan, altın fiyatlarını destekleyen temel talep kaynaklarının beklentilerin altında kalacağını öngörerek, bunun kısa vadede fiyatlardaki yükselişi sınırlandırabileceğini değerlendirdi.

Son dönemde altın piyasası; merkez bankalarının güçlü alımları, fiziki altına yönelik talep ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilerleyen süreçte faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle destekleniyordu.

Ancak bankanın analistleri, bu destekleyici unsurların etkisinin zayıflamaya başladığına dikkat çekerek, altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin önceki beklentilere göre daha sınırlı kalabileceğini ifade etti.

JPMorgan ayrıca, ABD'de güçlü gelen makroekonomik verilerin Fed'in beklenenden daha erken faiz artırabileceği beklentisini güçlendirmesi durumunda, altın fiyatlarına yönelik aşağı yönlü risklerin artabileceğini belirtti.

Bununla birlikte banka, uzun vadeli yükseliş senaryosundan vazgeçmiş değil. JPMorgan, 2027 yılına kadar merkez bankalarının altın alımları ve fiziki talebin fiyatları desteklemeyi sürdüreceğini öngörüyor.

GOLDMAN SACHS'TAN UZUN VADELİ ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan Goldman Sachs da hedef fiyatını aşağı yönlü revize etmesine rağmen, hükümetlerin ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirdiği altın alımlarının uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edeceği görüşünü koruyor.