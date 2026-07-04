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2026 Temmuz ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam geldi?

2026 Temmuz ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam geldi?

4.07.2026 17:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 Temmuz ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam geldi?

Temmuz 2026 dul ve yetim aylığı artışı, milyonlarca hak sahibinin gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Temmuz ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam geldi?
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli maaş zamları netleşirken, dul ve yetim aylıkları da yeni oranlar doğrultusunda artırıldı. Peki, 2026 Temmuz ayı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam geldi? İşte ayrıntılar...

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2026 TEMMUZ AYI DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da arttı. Buna göre, yüzde 75 hisseli dul aylığı 20 bin 495,73 TL’ye, yüzde 50 hisseli dul aylığı 13 bin 667,23 TL’ye, yüzde 25 hisseli yetim aylığı ise 6 bin 833 TL’ye yükseldi.

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