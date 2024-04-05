Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 5 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 340 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:43
Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 5 Nisan 2024 altın fiyatları...
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Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2 bin 350 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 2 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor. 

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 2 bin 280 dolar seviyesinde bulunuyor. 

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizliğin devam ettiğini belirterek, Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daralttığını ifade eden analistler, bugünkü verilerin Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.


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