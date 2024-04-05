Bakan Şimşek: OVP'de öngördüğümüzün oldukça altında cari açık bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacaklarını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:28
Bakan Şimşek: OVP'de öngördüğümüzün oldukça altında cari açık bekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, yıllık cari açığın da Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenin daha altında gerçekleşeceğini beklediklerini kaydetti. 

Şimşek, "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız" iddiasında bulundu.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız. Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."


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