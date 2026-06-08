Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Haziran 2026 Pazartesi...

Batı Asya’da yeniden tırmanan çatışmalar, petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olurken küresel piyasalarda enflasyon endişelerini güçlendirdi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.393 TL Çeyrek altın 10.614 TL Cumhuriyet altını 42.340 TL Ons altın 4.316 dolar Yarım altın 21.219 TL Tam altın 42.300 TL Gremse altın 106.076 TL

Spot altın ise yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.313,11 dolara geriledi. Altın fiyatları cuma günü yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 24 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

FED BEKLENTİLERİ ALTIN FİYATLARINI BASKILADI

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, düşüşün temel nedeninin piyasalarda Federal Reserve System için daha şahin bir duruşun fiyatlanmaya başlaması olduğunu söyledi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre Wong, yükselen ABD tahvil getirilerinin de altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturduğunu ifade etti.

10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, önceki işlem gününde iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yükselişini sürdürdü.

Tahvil getirilerindeki artış, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLEDİ

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’na yeni saldırılardan kaçınılması yönünde çağrı yaptığına dair haberlere rağmen, pazartesi günü İran’ın batı ve orta bölgelerindeki askeri hedeflere operasyon düzenlediğini duyurdu.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları ise varil başına 3 doların üzerinde yükselerek enflasyon ve faiz artırımı endişelerini daha da artırdı.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de yüksek faiz oranları, faiz getirisi bulunmayan değerli metalleri baskı altında bırakıyor.

GÜÇLÜ İSTİHDAM VERİLERİ FED BEKLENTİLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

ABD ekonomisi mayıs ayında üst üste üçüncü kez güçlü istihdam artışı kaydetti. Açıklanan veriler, iş gücü piyasasının geçen yılki yavaşlamanın ardından yeniden ivme kazandığını gösterdi.

İran savaşı kaynaklı yükselen enflasyon riskinin de etkisiyle, piyasalar Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceğini fiyatlamaya başladı.

CME Group FedWatch verilerine göre piyasalar, yıl sonuna kadar Fed’in faiz artırımı ihtimalini fiyatlıyor. Aralık ayına kadar bir faiz artışı olasılığı yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

FED YETKİLİSİNDEN FAİZ MESAJI

Beth Hammack, cuma günü yaptığı açıklamada son istihdam verilerinin iş gücü piyasasının genel olarak dengeli ve tam istihdama yakın olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hammack, yüksek enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için Fed’in yakın dönemde faiz artırmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle ons başına 67,56 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,5 kayıpla 1.767,15 dolara inerken, paladyum ise 1.225,66 dolar seviyesinde yatay seyir izledi.