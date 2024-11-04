Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 4 Kasım 2024 altın fiyatları...

Altının gramı 3 bin 22 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 111, Cumhuriyet altını 20 bin 366 liradan satılıyor

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 4 Kasım 2024 altın fiyatları...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:46

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 22 lira seviyesinde. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın  5 bin 111 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 366 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yatay seyrederek 2 bin 738 dolardan işlem görüyor.


Etiketler: #Cumhuriyet altını #çeyrek altın #gram altın

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