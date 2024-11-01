Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 1 Kasım kilogram altın fiyatı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 129 bin liraya geriledi.

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 1 Kasım kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:36

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek 3 milyon 129 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 129 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 137 bin liradan tamamlamıştı.

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP)  altında toplam işlem hacmi 518 milyon 849 bin 579,75 lira, işlem miktarı ise 166,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 578 milyon 234 bin 483,07 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile VakıfBank olarak sıralandı.


Etiketler: #altın #Altın piyasası #kmktp

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