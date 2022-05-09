Altın fiyatları ne kadar oldu? (09.05.2022)

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:28

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 889 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Şu an çeyrek altın 1.483,00 liradan alınırken 1,501 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını da 5.929 liradan alınırken 5.992 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.883,4 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,82 azalışla 1.868,31 dolardan işlem görüyor.

RİSKLER ALTINDA GERİLEMEYE SEBEP OLUYOR

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de Covid-19 salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.

Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.