Altın fiyatları ne kadar oldu? (09.05.2022)
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 901,3 lira seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 yükselişle 905,2 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 889 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Şu an çeyrek altın 1.483,00 liradan alınırken 1,501 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
Cumhuriyet altını da 5.929 liradan alınırken 5.992 liradan satılıyor.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.883,4 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,82 azalışla 1.868,31 dolardan işlem görüyor.
RİSKLER ALTINDA GERİLEMEYE SEBEP OLUYOR
Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de Covid-19 salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.
Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Video Haberler
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
- Hande Yener geri adım atmadı!
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- Nagehan Alçı'dan yeni 'açıklama'
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- TRT 'Netflix'in alternatifi'ni yapacak