Altının kilogramı 925 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 925 bin liraya yükseldi.

AA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:31
Altının kilogramı 925 bin liraya yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 910 bin lira, en yüksek 930 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 925 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 119 milyon 809 bin 381,79 lira, işlem miktarı ise 1.234,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 129 milyon 62 bin 78,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 920.000,00 1.891,00
En Düşük 910.000,00 1.850,00
En Yüksek 930.000,00 1.879,00
Kapanış 925.000,00 1.855,00
Ağırlıklı Ortalama 925.596,77 1.854,60
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.119.809.381,79  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.234,62  
Toplam İşlem Adedi 37

 


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