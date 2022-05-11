Altının kilogramı 925 bin liraya yükseldi

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:31

Altın piyasasında, en düşük 910 bin lira, en yüksek 930 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 925 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 119 milyon 809 bin 381,79 lira, işlem miktarı ise 1.234,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 129 milyon 62 bin 78,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: