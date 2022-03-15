Altın fiyatları ne kadar oldu? (15.03.2022)

15 Mart 2022 Salı, 09:41

Fed’in faiz kararı öncesi Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve enflasyondaki yükseliş sonrası altın fiyatları 3. günde de düşüşe geçti.

Yaşanan gelişmeler sonrası gram altın 909 TL'den işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Aynı saatlerde çeyrek altın ise, bin 487 TL'den alıcı bulurken, bin 506 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın 2 bin 978 TL'den alınırken, 3 bin 11 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ise, 5 bin 934 TL'den alınırken, 5 bin 998 TL'den satılmaya başladı.