Esenyurt'ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü
Esenyurt'ta annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola çıkan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak, öldü. Kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.
Olay saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'ta meydana geldi. Annesi, 3 yaşındaki Ali G.'yi arkadaşına emanet etti. Kadının elinden kurtulan ve yola çıkan Ali G., o sırada yoldan geçen minibüsün altında kaldı.
Kaza sonrası sürücü minibüsü durdurdu. Çevredekiler minibüsün altında kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Kaza anında olay yerinde olan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Ambulans geldi götürdü." dedi.
İlgili Haberler
- Kar tatili sona erdi: Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
- Türkiye genelinde trafik uygulaması yapıldı
- Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı
Video Haberler
- Gaziantep'te yolcu minibüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
- Kar kazaları kamerada
- 'Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayı Davutoğlu'
- FETÖ'nün kilit ismi firar etti, minibüste yakalandı
- Kar etkisini gösterdi; İstanbul barajlarında son durum
- Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşinden eşine baltalı dehşet!
- Rusya’dan ayçiçeği yağları gelmeye devam ediyor
- Milyonluk araçlar çürüyor: '100 milyon lira civarında'
- BAFTA Ödülleri canlı yayınında Putin'e el hareketi
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli Koramiral Kadir Sağdıç ifade verdi
- 3 yaşındaki Ali, minibüsün altında kalarak öldü
- 'AKP plakalı araçlarla' protesto ettiler
- Milli futbolcudan kariyer rekoru!
- Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödül günü
- İşte tüm detaylarıyla yeni seçim yasası
- Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da
- Bergen'in doktoru yıllar sonra konuştu
- CHP harekete geçti: AYM'ye iptal başvurusu
- Fiat Egea modellerine mart zammı