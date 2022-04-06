Altın fiyatları ne kadar oldu? (6 Nisan 2022)
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 911 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,27 azalışla 910,4 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 911 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.494 lira, Cumhuriyet altını da 6.104 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.922 dolardan işlem görüyor.
EMTİA PİYASASINDAKİ OYNAKLIK SÜRECEK
Analistler, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Fed'in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2019'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 2,63'ü test ettiğini dile getiren analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını kaydetti.
Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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