Altın fiyatları neden yükselmiyor? Savaşın 19'uncu gününde ezber bozan tablo

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar karşılıklı hamlelerle tırmanırken, çatışmanın bölge geneline yayılma riski artıyor. Savaşın başlamasının üzerinden 19 gün geçmesine rağmen piyasalarda klasik kriz reflekslerinin dışında bir görünüm oluştu.

PETROL YÜKSELDİ ALTIN SAKİN KALDI

Petrol fiyatları, beklentiler doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte 100 doların üzerine çıktı. Fiyatları dengelemek amacıyla devreye alınan stratejik rezerv salınımı gibi adımlar ise yükselişi sınırlamakta yetersiz kaldı.

Buna karşılık, son yıllarda güçlü yükseliş sergileyen ve kriz dönemlerinde “güvenli liman” olarak öne çıkan altın fiyatları, bu süreçte beklenenden daha sakin bir seyir izledi.

EZBER BOZAN TABLO VE YENİ DİNAMİKLER

Al Jazeera’nın aktardığına göre ekonomistler, küresel çatışma dönemlerinde altının normal şartlarda rekor seviyelere ulaşması gerektiğini ancak bu kez farklı dinamiklerin devreye girdiğini belirtiyor.

Uzmanlar, altındaki durgunluğun üç ana nedene dayandığını ifade ediyor.

FED POLİTİKALARI VE FAİZ BEKLENTİSİ

Yatırımcılar, artan enflasyon baskısı nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ara vereceğini, hatta faiz artırabileceğini öngörüyor. Küresel ölçekte birçok merkez bankasının Fed’i takip etmesi de bu beklentiyi güçlendiriyor.

Faiz artışı ihtimali, getiri sağlamayan altının dolar karşısındaki cazibesini azaltıyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASTIRIYOR

Ons altının dolar üzerinden fiyatlanması ve dolardaki güçlenme, yatırımcıların altın yerine dolarda kalmasına neden oluyor. Bu durum, altına olan talebi sınırlayan önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK FİYATLAR YENİ RALLİYİ SINIRLADI

Altın fiyatları, savaş başlamadan önce zaten tarihi zirvelerine yakın seviyelerde bulunuyordu. 2025 yılında yüzde 64 yükselen ons altın, 2020 başından 2025 sonuna kadar yüzde 184 değer kazandı. 2026’nın ilk iki ayında ise yüzde 22 artış kaydetti.

Bu güçlü yükseliş ve yüksek fiyat seviyeleri, yeni bir sıçrama için alanı daralttı.

ALTININ GÜVENLİ LİMAN ROLÜ TARTIŞILIYOR

Al Jazeera’ya konuşan uzmanlar, altının son iki yılda daha “spekülatif” bir varlık olarak görülmeye başlandığını belirtiyor. Merkez bankalarının yoğun altın alımlarına rağmen artan volatilitenin tedirginlik yarattığı değerlendiriliyor.

Analist Remi Bourgeot, altının belirsizlik dönemlerine karşı eski koruma gücünü yitirdiğini savunuyor.

ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK İKİ SENARYO

Uzmanlara göre altın fiyatlarında belirgin bir hareket için iki kritik gelişme öne çıkıyor.

İlk olarak, Fed’in mayıs ayında vereceği faiz kararı piyasaların yönü açısından belirleyici olacak. Trump’ın faiz indirme yönündeki baskıları sonrası göreve başlaması beklenen yeni Fed Başkanı’nın enflasyona rağmen faiz indirimi sinyali vermesi, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası yaratabilir.

İkinci olarak ise savaşın süresi önemli. ABD ve İsrail’in söylemleri nedeniyle kısa sürmesi beklenen çatışmanın uzaması ve İran’ın karşılıklarının etkisinin artması, “kısa sürecek” algısını zayıflatabilir. Bu senaryo, altını yeniden güçlü bir güvenli liman haline getirebilir.