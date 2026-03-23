Altın fiyatları son dört ayın en düşük seviyesinde: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Mart 2026 Pazartesi...

Spot altın, yüzde 2,9 düşüşle ons başına 4 bin 366 dolara geriledi. Geçen hafta yüzde 10’dan fazla değer kaybeden altın, üst üste dokuzuncu işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürdü.

ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 375,60 dolara indi. Böylece altın fiyatları son dört ayın en düşük seviyesinde seyretti.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.212 TL Çeyrek altın 11.293 TL Cumhuriyet altını 44.862 TL Ons altın 4.366 dolar Yarım altın 22.517 TL Tam altın 45.665 TL Gremse altın 114.514 TL

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ons altın tarafında yaşanan sert gerilemenin ardından gram altın fiyatlarında da aşağı yönlü hareket devam ediyor. Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 2,9 düşüşle 6 bin 222 TL seviyesinde başladı.

FAİZ BEKLENTİLERİ VE PETROL ETKİSİ

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, İran ile süren çatışmanın dördüncü haftaya girmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar civarında seyretmesinin, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini tersine çevirdiğini belirtti. Waterer, artan enflasyon baskısıyla birlikte faiz artışı ihtimalinin öne çıktığını ve bunun da getirisi olmayan altının cazibesini azalttığını ifade etti.

JEOPOLİTİK GERİLİM TIRMANIYOR

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın elektrik altyapısını hedef alma tehdidine karşılık olarak, Körfez ülkelerinin enerji ve su altyapılarını vurabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklamalar, haftalardır devam eden çatışmada tansiyonu daha da artırdı.

YATIRIMCILAR POZİSYON KAPATIYOR

Waterer, altının yüksek likiditesinin bu süreçte dezavantaja dönüştüğünü belirterek, Asya borsalarındaki sert satışların yatırımcıları altındaki uzun pozisyonlarını kapatmaya yönelttiğini söyledi.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON BASKISI

Asya piyasalarında hisse senetleri düşerken, petrol fiyatları varil başına 110 doların üzerinde kalmaya devam etti. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak küresel enflasyon baskısını güçlendirdi. Normal koşullarda enflasyon altın fiyatlarını desteklese de, yükselen faiz ortamı bu etkiyi sınırlıyor.

FED FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırabileceğine yönelik beklentiler hızla yükseldi. CME FedWatch verilerine göre, Aralık ayına kadar bir faiz artışı ihtimali yüzde 27 seviyesine çıktı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de düşüş dikkat çekti. Gümüş yüzde 3,2 düşüşle ons başına 65,61 dolara gerilerken, platin yüzde 2,9 kayıpla 1.866,65 dolara indi. Paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.397,25 dolar seviyesine çekildi.