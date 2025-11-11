Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatları üç haftanın zirvesinde: Yatırımcıların gözü o kararda! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 11 Kasım 2025 Salı altın fiyatları…
11.11.2025 09:43:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
11 Kasım 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 11 Kasım 2025 Salı altın fiyatları...

Altın, ABD’de hükümetin yeniden açılacağı beklentileri ve yeni faiz indirimi olasılığıyla değer kazanmaya devam ediyor. Gün boyunca yükselişini sürdüren altın fiyatları, üç haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.

ALTIN ÜÇ HAFTANIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Külçe altın ons başına yüzde 0,85 artışla 23 Ekim’den bu yana ilk kez 4 bin 148 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bir önceki seansta yüzde 2,9’a kadar yükselmişti.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKIYOR

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, "Kapanmanın sona ermesi, piyasaların yılın en spekülatif anlatılarından biriyle yeniden ilgilenmesine izin veren belirsizliğin kalkması olarak karşılandı" dedi. Spivak, yılın geri kalanında altın fiyatlarının yönünün yukarı olduğunu ve ekim ayı zirvesine doğru ilerleyebileceğini ifade etti.

Federal hükümetin açılmasıyla uzun süredir ertelenen ekonomik verilerin yayımlanması bekleniyor. Uzmanlar, verilerin olumsuz bir tablo ortaya koyabileceğini belirtiyor. Bu durum, merkez bankalarının daha fazla parasal gevşeme politikasına yönelmesi açısından etkili olabilir. Faiz getirmeyen altın için de bu tablo destekleyici bir unsur olarak görülüyor.

JP MORGAN'DAN YENİ ALTIN TAHMİNİ

JP Morgan analistleri, yayımladıkları raporda ons altın fiyatının 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar 5 bin 55 dolara ulaşabileceğini öngördü. ABD’li banka ayrıca, önümüzdeki yıl her çeyrekte yatırımcı ve merkez bankaları talebinin ortalama 566 ton civarında olacağını tahmin ediyor.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

CME Group’un FedWatch aracına göre yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 64 seviyesinde fiyatlıyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran yaptığı açıklamada, enflasyondaki gerileme ve işsizlik oranındaki artış nedeniyle aralık ayında 50 baz puanlık indirimin uygun olabileceğini belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 629 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 533 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 988 TL
  • Ons altın: 4 bin 145 dolar
  • Yarım altın: 19 bin 55 TL
  • Tam altın: 37 bin 426 TL
  • Gremse altın: 93 bin 851 TL
İlgili Konular: #yükseliş #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını