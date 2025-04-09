Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti: O eşik yeniden aşıldı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:07

Güncelleme: 09.04.2025 - 12:07

Altın fiyatları, küresel gerilimler ve zayıf doların sağladığı destekle yükselmeye devam ediyor. Değerli metal ons tarafında 3 bin dolarlık eşiği yeniden geçti.

'GÜVENLİ LİMAN' TALEBİNDE ARTIŞ

ABD'nin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından, iki ülke arasındaki ekonomik gerilim arttı ve tarifelerin yürürlüğe girmesiyle artan resesyon endişeleri, güvenli liman talebini artırdı.

Doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybetmesi de altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Zayıflayan dolar, altının ons fiyatının artışını destekleyen bir diğer unsur oldu. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, altın fonlarına yapılan yatırımlar bu yılın ilk çeyreğinde son üç yılın en yüksek çeyreklik girişini kaydetti.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı, önceki kapanışının yüzde 2 üzerinde 3 bin dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın ise 3 bin 722 lira seviyesinde işlem gördü. Dolar/TL'deki düşüşle birlikte gram altın fiyatı, günün ilk saatlerinde yüzde 2,3 oranında bir artış gösterdi. Çeyrek altın 6 bin 270 lira, Cumhuriyet altını ise 24 bin 990 liradan satılıyor. Bugün, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ve gümrük tarifelerine dair gelişmeler yatırımcılar tarafından takip edilecek.