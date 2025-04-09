Altın rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…
9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 9 Nisan 2025 Çarşamba...
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in misilleme vergilerine yanıt olarak Çin menşeli ürünlere uygulanan vergileri yüzde 104’e kadar artırdı. Trump, Çin’i yuanı manipüle etmekle suçlarken, Pekin “şantaj”a boyun eğmeyeceğini ve “sonuna kadar savaşacağını” duyurdu.
Altın fiyatları, çarşamba günü doların zayıflaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın vergilerinin yürürlüğe girmesine saatler kala yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle yükseldi.
Gram altın: 3 bin 675 TL
Çeyrek altın: 6 bin 221 TL
Cumhuriyet altını: 24 bin 765 TL
Ons altın: 3 bin 5 dolar
Yarım altın: 12 bin 440 TL
Tam altın: 24 bin 691 TL
Gremse altın: 61 bin 919 TL
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