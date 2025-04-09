Altın rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Haber Merkezi
09 Nisan 2025 Çarşamba, 09:26
Altın rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 9 Nisan 2025 Çarşamba...

Altın rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in misilleme vergilerine yanıt olarak Çin menşeli ürünlere uygulanan vergileri yüzde 104’e kadar artırdı. Trump, Çin’i yuanı manipüle etmekle suçlarken, Pekin “şantaj”a boyun eğmeyeceğini ve “sonuna kadar savaşacağını” duyurdu.

Altın rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları, çarşamba günü doların zayıflaması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın vergilerinin yürürlüğe girmesine saatler kala yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle yükseldi.

Altın rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 675 TL

Çeyrek altın: 6 bin 221 TL

Cumhuriyet altını: 24 bin 765 TL

Ons altın: 3 bin 5 dolar

Altın rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 12 bin 440 TL

Tam altın: 24 bin 691 TL

Gremse altın: 61 bin 919 TL

altın gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler