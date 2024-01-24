Altın fiyatları yeniden yükselişte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Ocak 2024 altın fiyatları...
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2066 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...
Yatırım araçlarının başında gelen altın, güne yükselişle başladı.
Altının gram fiyatı Foreks piyasalarında saat 11.15 itibariyle 2066 TL seviyesinden başladı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 378 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 896 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 27 dolar seviyesinde dengelendi.
EMTİA FİYATLARINDA YÖN ARAYIŞI
Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazandığını belirterek, merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle emtia fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü bildirdi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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