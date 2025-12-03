Altın fiyatları yeniden yükselişte: Piyasalar o veriye odaklandı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ABD İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANILDI

Bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdam verisinin kasım ayında yaklaşık 7 bin artması bekleniyor. Beklentiye paralel ya da daha zayıf bir tablonun ortaya çıkmasının altın için destekleyici olacağı ifade ediliyor.