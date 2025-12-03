Altın fiyatları yeniden yükselişte: Piyasalar o veriye odaklandı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 3 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Dünkü kâr satışlarının ardından altın yeniden yükselişe geçti. Fed’in faiz indirimi ihtimalinin yüzde 89 seviyesine çıkmasıyla birlikte analistler, ons altında ilk güçlü direncin 4 bin 265 dolar olduğuna dikkat çekiyor.
ABD İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANILDI
Bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdam verisinin kasım ayında yaklaşık 7 bin artması bekleniyor. Beklentiye paralel ya da daha zayıf bir tablonun ortaya çıkmasının altın için destekleyici olacağı ifade ediliyor.
ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL GÖRÜNÜM
Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik iç ve dış piyasaları etkilemeye devam ediyor. Yurttaşlar sabah saatlerinden bu yana “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 5 bin 769 TL
- Çeyrek altın: 9 bin 593 TL
- Cumhuriyet altını: 38 bin 220 TL
- Ons altın: 4 bin 219 dolar
- Yarım altın: 19 bin 186 TL
- Tam altın: 38 bin 39 TL
- Gremse altın: 95 bin 389 TL