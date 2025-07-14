Altın fiyatları zirvede: Gözler ABD enflasyon verisinde! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları, Asya piyasalarındaki erken işlemlerde yükselerek haziran sonundan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu hareketin arkasında, küresel ticaret gerilimlerinin yeniden artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi etkili oldu. Ancak fiyatlardaki bu yükseliş kalıcı olamadı.