Altın fiyatları zirvede: Gözler ABD enflasyon verisinde! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Temmuz 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları, Asya piyasalarındaki erken işlemlerde yükselerek haziran sonundan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu hareketin arkasında, küresel ticaret gerilimlerinin yeniden artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesi etkili oldu. Ancak fiyatlardaki bu yükseliş kalıcı olamadı.
KÜRESEL GERİLİM ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ
XS.com kıdemli analisti Samer Hasn, "Bu gelişmeler, 1 Ağustos'a kadar gerçek gümrük tarifelerinin uygulanması olasılığını güçlendiriyor ve ABD ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin endişeleri canlandırıyor" ifadelerini kullandı.
GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE
Yatırımcıların dikkatleri şimdi, salı günü açıklanacak olan haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar 50 baz puanın üzerinde faiz indirimi yapacağı beklentisi fiyatlanıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 339 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 95 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 251 TL
- Ons altın: 3 bin 355 dolar
- Yarım altın: 14 bin 190 TL
- Tam altın: 28 bin 139 TL
- Gremse altın: 70 bin 564 TL