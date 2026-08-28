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Altın fiyatları zirveden düşüşe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 28 Ağustos 2026 Cuma...

Altın fiyatları zirveden düşüşe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 28 Ağustos 2026 Cuma...

28.08.2026 09:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları zirveden düşüşe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 28 Ağustos 2026 Cuma...

28 Ağustos 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 28 Ağustos 2026 Cuma güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Piyasaların yakından takip ettiği Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı konuşma öncesinde altın fiyatları geriledi. Yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi ve temkinli bekleyiş, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Altın Türü Altın Fiyat
Gram altın 7.107 TL
Çeyrek altın 11.591 TL
Cumhuriyet altını 46.179 TL
Ons altın 4.579 dolar
Yarım altın 23.174 TL
Tam altın 45.903 TL
Gremse altın 115.110 TL

Spot altın, ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvillere yönelik açıkladığı destek tedbirlerinin ardından haftanın başında gördüğü üç ayın zirvesinden geri çekildi. Spot altının ons fiyatı TSİ 07.00 itibarıyla yüzde 0,5 düşüşle 4.576,30 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,8 kayıpla 4.629 dolara indi.

ŞAHİN FED MESAJI ALTINI BASKILAYABİLİR

Cnbc-e'de yer alan habere göre StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Fed Başkanı Warsh'ın piyasa beklentilerinden daha şahin bir duruş sergileme ihtimaline dikkat çekti.

Simpson, böyle bir mesajın kısa vadede altının son dönemde ulaştığı zirvelerden daha fazla gerilemesine yol açabileceğini belirtti. Ancak analiste göre olası düşüşler, yükselişin ilk bölümünü kaçıran ve ons altında 5.000 dolar seviyesini yeniden hedefleyen yatırımcılar açısından alım fırsatı oluşturabilir.

FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON MESAJI

Jackson Hole'da bir araya gelen merkez bankacıları, ABD'deki enflasyon görünümüne ilişkin endişelerini gündeme getirdi. Açıklamalar, Fed'in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttığını gösteren verilerin ardından geldi.

Piyasalarda Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de fiyatlamalarda etkili oluyor. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, eylül ayında Fed'in faiz artırma ihtimalini yüzde 33,9 olarak fiyatlıyor. Aralık ayına kadar faiz artışı ihtimali ise yüzde 74 seviyesinde bulunuyor.

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde faiz getirisi sunmayan altının cazibesi azalabiliyor. Bu nedenle Fed'in vereceği mesajların dolar ve tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarının yönünü belirlemesi bekleniyor.

ANALİSTLER ALTINDAKİ YÜKSELİŞ POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKİYOR

OCBC Değerli Metaller Stratejisti Christopher Wong, borsa yatırım fonları (ETF) ve vadeli işlemlerde artan yatırımcı katılımının yanı sıra ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Wong, buna karşın altında kısa vadeli bir konsolidasyon riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Piyasaların Fed'in mesajlarını ve faiz görünümünü yakından izleyeceği belirtilirken, olası geri çekilmelerin altındaki uzun vadeli yükseliş beklentisini ne ölçüde etkileyeceği takip edilecek.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA GERİLEDİ

Değerli metallerin diğer üyelerinde de satış ağırlıklı görünüm öne çıktı.

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 68,54 dolara gerilerken, Christopher Wong gümüşte yükseliş trendinin güçlenmesi için tahvil getirilerinin zayıflaması ve 70,60-72,00 dolar direnç bölgesinin aşılması gerektiğini ifade etti.

Platin yüzde 0,6 değer kaybederek 1.834,83 dolara geriledi ve haftalık kayba yöneldi. Paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.339,84 dolar seviyesine indi.

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