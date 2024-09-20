Altın fiyatları rekor düzeyde

Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:55

Güncelleme: 20.09.2024 - 09:56

Altının ons fiyatı, tarihi zirveye yakın seyrediyor. ABD Merkez Bankası, (Fed) büyük faiz indirimi kararı ve gelecekte de indirimlerin devam edeceğine ilişkin sinyaller vermesiyle bu hafta altın fiyatlarında yükselişe etkide bulundu.

2598 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,42 yükselişle 2598 dolarla rekor düzeyi korudu.

Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle yukarı yönlü hareketini sürdüren gram altın fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini 2847 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise, yüzde 0,64 primle 2846 liradan alıcı buldu.

ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Çeyrek altın satış fiyatı: 4.762,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 9.520,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 18.770,17 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.972,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 47.069,36 TL