Fed'in faiz kararı sonrası altında rekor!
Fed'in faiz indirimi kararı sonrası altının ons fiyatı yeni tarihi zirvesini gördü.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.
Söz konusu kararın ardından, altının ons fiyatı 2.595 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı.
Karar öncesi altının ons fiyatı 2.580 dolar civarında seyrediyordu.
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