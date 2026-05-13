Altın fiyatlarına 'çifte darbe': Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Mayıs 2026 Çarşamba...

Altın fiyatları, Batı Asya’daki jeopolitik belirsizlikler ve ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından çarşamba günü sınırlı geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.861 TL Çeyrek altın 11.248 TL Cumhuriyet altını 44.842 TL Ons altın 4.695 dolar Yarım altın 22.483 TL Tam altın 44.405 TL Gremse altın 111.355 TL

Spot altın yüzde 0,4 düşüşle ons başına 4.695,99 dolara inerken, haziran vadeli ABD altın kontratları yüzde 0,4 yükselişle 4.705,30 dolara çıktı.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “ABD’den gelen enflasyon verileri, Fed’in faiz indireceğine yönelik umutları ciddi şekilde zayıflattı, hatta neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Piyasalar artık yıl sonuna doğru bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini fiyatlıyor. Bu durum altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklanan veriler, ABD’de tüketici enflasyonunun nisan ayında yükselişini sürdürdüğünü ve yıllık enflasyonun son üç yılın en sert artışını kaydettiğini gösterdi. Bu tablo, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağına yönelik beklentileri daha da zayıflattı.

Yatırımcılar faiz indirimi beklentilerini büyük ölçüde geri çekerken, CME Group FedWatch verilerine göre piyasalar aralık ayına kadar yüzde 30 olasılıkla faiz artışı ihtimalini fiyatlıyor.

TRUMP VE ÇİN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada İran savaşını sona erdirmek için Çin’in desteğine ihtiyaç duyacağını düşünmediğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in İran savaşını görüşeceğini açıkladı. Bessent ayrıca Çin’e, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz taşımacılığına yeniden açılması için yürütülen operasyona destek çağrısında bulundu.

HİNDİSTAN’DAN ALTIN VE GÜMÜŞ İTHALATINA VERGİ ARTIŞI

Hindistan, değerli metallerin yurtdışından alımını azaltmak ve ülkenin döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseltti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,2 yükselişle ons başına 86,71 dolara çıktı. Gümüş, seans sırasında 11 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Platin yüzde 0,8 düşüşle 2.109,53 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,2 kayıpla 1.487,47 dolara indi.