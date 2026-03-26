Altın fiyatlarında 48 saatlik kritik bekleyiş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 26 Mart 2026 Perşembe...

Altın fiyatları perşembe günü yatay bir görünüm sergiledi. Spot altın, ons başına 4.515,29 dolar seviyesinde dengelendi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,2 değer kaybederek 4.500 dolar seviyesine geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.441 TL Çeyrek altın 12.679 TL Cumhuriyet altını 47.980 TL Ons altın 4.515 dolar Yarım altın 24.330 TL Tam altın 44.710 TL Gremse altın 112.118 TL

TEKLİF VAR, MÜZAKERE YOK

İran, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini değerlendirdiğini açıkladı. Ancak Tahran yönetimi, genişleyen çatışmayı bitirmek adına herhangi bir müzakere planının bulunmadığını bildirdi. Teklifin hafta başında Pakistan üzerinden iletildiği ve 15 maddeden oluştuğu ifade ediliyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Önümüzdeki 24-48 saat içinde altın fiyatları büyük ölçüde müzakere haber akışına tepki verecek” değerlendirmesinde bulundu.

Rodda, daha sert fiyat hareketlerinin ise ABD’nin İran’a yönelik olası kara harekâtına ilişkin netliğin sağlanmasıyla birlikte önümüzdeki haftanın başında görülebileceğini belirtti.

TRUMP’TAN SERT AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın “askeri olarak yenilgiyi kabul etmemesi” durumunda daha ağır saldırılarla karşı karşıya kalacağını ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Washington yönetiminin Tahran üzerindeki baskıyı artırmaya hazır olduğunu açıkladı.

İRAN DIŞİŞLERİ’NDEN NET MESAJ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile herhangi bir müzakere sürecinin söz konusu olmadığını yineledi.

PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR

Batı Asya’daki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları varil başına 100 dolar sınırına yaklaştı. Yükselen petrol fiyatları, altın üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında öne çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ DERİNLEŞİYOR

ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelere yönelik saldırılar düzenledi. Ayrıca küresel petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatıldığı belirtildi.

ENFLASYON VE FAİZ DENGESİ

Artan petrol fiyatları, üretim ve lojistik maliyetlerini yükselterek enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Enflasyonun yükselmesi normal şartlarda altına talebi artırsa da, yüksek faiz oranları getirisi olmayan altın üzerinde baskı yaratıyor.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerini geri çekti. Çatışma öncesinde en az iki faiz indirimi öngörülüyordu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,1 düşüşle ons başına 71,19 dolara geriledi. Platin yüzde 0,7 değer kaybıyla 1.906,90 dolara inerken, paladyum yüzde 1,4 düşüşle 1.404 dolar seviyesine çekildi.