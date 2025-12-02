Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatlarında düşüş: Piyasalar kritik veriyi bekliyor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Aralık 2025 Salı altın fiyatları…
2.12.2025 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
2 Aralık 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2025 Salı altın fiyatları...

Piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın politika patikasına yön verecek ekonomik verileri bekliyor. Spot altın, pazartesi günü 21 Ekim’den bu yana ulaştığı en yüksek seviyenin ardından yüzde 0,5 gerileyerek ons başına 4 bin 208 dolara düştü. Aralık teslimi ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 azalışla ons başına 4 bin 247 dolardan işlem gördü.

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri, önceki seansta test edilen iki haftanın zirvesine yakın seyrini sürdürerek faiz getirmeyen altına olan talebi zayıflattı.

PİYASALARDA TEMKİNLİ DURUŞ SÜRÜYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın, bazı yetkililer kadar güvercin bir tonla konuşmasının beklenmemesi, piyasalarda ihtiyatlı havayı güçlendiriyor. Fed’in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin cuma günü gelecek verilerde ılımlı bir görünüm sunacağı tahmin ediliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kıymetli metal bugün zayıf bir performans gösteriyor, ancak temel görünüm değişmedi. Bu görünüm içinde beklenen ABD faiz indirimleri de var ve bu, getiri açısından altını desteklemeli” değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCILARIN ODAĞI ABD VERİLERİNDE

Bu hafta piyasalarda kasım ADP istihdam raporu ve cuma günü açıklanacak gecikmiş Eylül Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi öne çıkıyor. CME FedWatch verilerine göre, yatırımcılar aralık ayında bir Fed faiz indirimi ihtimalini yüzde 88 seviyesinde fiyatlıyor.

Beyaz Saray danışmanı Kevin Hassett, Hazine Bakanı Scott Bessent’in olası Noel öncesi bir adaylığı işaret etmesinin ardından Fed başkanlığına hazır olduğunu açıkladı. Hassett, ABD Başkanı Donald Trump gibi daha düşük faiz oranlarını desteklerken, düşük faizlerin genellikle faiz getirmeyen altın için olumlu bir zemin oluşturduğu biliniyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 766 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 443 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 645 TL
  • Ons altın: 4 bin 208 dolar
  • Yarım altın: 18 bin 881 TL
  • Tam altın: 37 bin 308 TL
  • Gremse altın: 93 bin 271 TL
