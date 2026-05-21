Altın fiyatlarında düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 21 Mayıs 2026 Perşembe...

Altın fiyatları küresel piyasalarda sınırlı düşüşünü sürdürdü. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve jeopolitik risk algısındaki azalma, ons altın üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar, Fed’in faiz adımlarına ilişkin beklentileri yakından izliyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.646 TL Çeyrek altın 10.875 TL Cumhuriyet altını 43.347 TL Ons altın 4.533 dolar Yarım altın 21.743 TL Tam altın 42.773 TL Gremse altın 107.262 TL

ONS ALTINDA SINIRLI GERİLEME

Spot altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4.534,69 dolara geriledi. Altın fiyatları, çarşamba günü gün içinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi test ettikten sonra yüzde 1’i aşan toparlanma yaşamıştı.

ABD vadeli altın kontratları ise haziran tesliminde 4.536,70 dolar seviyesinde yatay seyrini korudu.

TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada İran ile sürdürülen müzakerelerde “son aşamalarına” gelindiğini söyledi.

Trump, İran’ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde yeni saldırıların gündeme gelebileceğini belirtirken, Washington’un “doğru yanıtları almak için birkaç gün daha bekleyebileceğini” ifade etti.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Trump’ın açıklamalarının piyasalardaki risk algısını azalttığını belirterek, “ABD ve İran’ın bir barış anlaşmasının son aşamalarına yaklaştığı yönündeki söylemler risk iştahını destekledi” değerlendirmesinde bulundu.

TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,3 yükselmesi de altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. Faiz getirisi bulunmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında yatırımcılar açısından daha cazip görülüyor.

Kelvin Wong, mart ayından bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini belirterek, bu nedenle altın yatırımcılarının agresif alımlardan kaçındığını kaydetti.

İRAN GERİLİMİ SONRASI DEĞER KAYBI

Altın fiyatları, şubat sonunda başlayan İran savaşı sonrasında yüzde 14’ün üzerinde değer kaybetti.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon risklerini artırması ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 39 olarak fiyatlıyor.

Fed’in nisan ayı toplantı tutanaklarında da enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde “ek politika sıkılaştırmasının uygun olabileceği” görüşü öne çıktı.

ALTINDA KRİTİK DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Kelvin Wong, ons altında kısa vadede zayıf görünümün sürebileceğini belirtti.

Wong’a göre 4.645 dolar seviyesi direnç noktası olarak öne çıkarken, 4.456 dolar seviyesi ise destek noktası olarak izleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,8 düşüşle 75,40 dolara geriledi.

Platin yüzde 0,7 kayıpla 1.936,10 dolara inerken, paladyum ise yüzde 0,4 düşüşle 1.365,12 dolar seviyesine çekildi.