Emekliden en yüksek memur maaşına: Temmuzda kim ne kadar zam alacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı 2026 Mayıs dönemi Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonomik beklentilerin yanı sıra temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına ilişkin tahminleri de yeniden şekillendirdi.

Milyonlarca memur ve emekli, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine odaklanırken, Merkez Bankası anketi zam oranlarına yönelik yeni hesaplamaları beraberinde getirdi.

TEMMUZ ZAMMI HESAPLARI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Dünya Gazetesi’nin aktardığı ekonomist değerlendirmelerine göre, yıl sonu için belirlenen yüzde 24’lük enflasyon hedefinin gerçekleşebilmesi için mayıs-aralık döneminde aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 seviyesinde gelmesi gerekiyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yaklaşık yüzde 17,4 oranında artış yapılabileceği öngörülüyor.

Memur ve memur emeklileri için ise zam oranının yüzde 13,2 seviyesinde oluşabileceği tahmin ediliyor.

YENİ ZAM ORANLARI İÇİN HESAPLAMALAR NETLEŞİYOR

Henüz kesinleşmeyen hesaplamalara göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 14,31, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında ise yüzde 18,58 oranında artış ihtimali bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENEN ARTIŞLAR

Tahmini hesaplamalara göre emekli müsteşar maaşının 97 bin 762 TL’den 111 bin 752 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Emekli öğretmen, polis memuru ve lisans mezunu hemşire maaşlarının ise 40 bin 266 TL’den 46 bin 28 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

Pratisyen hekim emeklilerinde de artış dikkat çekiyor. Mevcut durumda 59 bin 511 TL olan maaşın 68 bin 27 TL’ye ulaşabileceği ifade ediliyor.

GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI

Yeni hesaplamalara göre görevdeki öğretmen maaşı 73 bin 368 TL’den 83 bin 867 TL’ye yükselebilir.

Polis memurlarının maaşının ise 81 bin 617 TL’den 93 bin 296 TL’ye çıkması bekleniyor.

Üniversite mezunu hemşire maaşının 85 bin 470 TL’ye, profesör maaşının ise 154 bin 420 TL seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİLERİ İÇİN YENİ MAAŞLAR

BAĞ-KUR esnaf emeklilerinde maaşın 22 bin 806 TL’ye, tarım emeklilerinde ise 18 bin 126 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

SSK emeklilerinde ise 2000 öncesi emekli olanların maaşının 25 bin 471 TL’ye, 2000 sonrası emeklilerin maaşının ise yaklaşık 15 bin 790 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor.