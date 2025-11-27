Altın fiyatlarında kritik dönemeç: Gram ve çeyrek altını etkileyen gelişme! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları…

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 09:35:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
27 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 27 Kasım 2025 Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 27 Kasım 2025 Perşembe...

Küresel piyasalarda ons altın kritik seviyeleri zorluyor. Geçen hafta 4 bin 65 dolardan kapanan altın fiyatı, dün 4 bin 171 dolara kadar yükseldi ancak uluslararası ateşkes çabaları yükselişi sınırladı. Güncel kapanış 4 bin 163 dolar seviyesinde.

Gram altın, çeyrek altın ve güncel ons altın fiyatı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. 27 Kasım 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte iç ve dış piyasayı etkileyen güncel altın fiyatları tablosu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 659 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 470 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 730 TL
  • Ons altın: 4 bin 145 dolar
  • Yarım altın: 18 bin 941 TL
  • Tam altın: 37 bin 703 TL
  • Gremse altın: 94 bin 548 TL
