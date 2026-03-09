Altın fiyatlarında petrol depremi: Rakamlar haftaya nasıl başladı? Güncel altın fiyatları 9 Mart 2026 Pazartesi... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş kaydetti. Spot altın fiyatı pazartesi günü yaklaşık yüzde 2 gerileyerek ons başına 5 bin 82 dolar seviyesine indi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,4 düşüşle 5 bin 99 dolar seviyesine geriledi.

Altındaki gerilemenin etkisiyle gram altın da yeni haftaya yüzde 1,2 kayıpla başladı. İç piyasada gram altın fiyatı 7 bin 216 TL seviyesinde işlem gördü.

GÜÇLENEN DOLAR ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

ABD dolarının üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaşması, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Buna ek olarak ABD’nin 10 yıllık tahvil getirileri de bir ayın zirvesine çıktı. Tahvil getirilerindeki artış, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselterek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, piyasalarda yaşanan dalgalanmaya rağmen altın fiyatlarındaki düşüşte petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişelerinin etkili olduğunu söyledi.

Waterer, “Piyasalardaki çalkantıya rağmen altın bugün baskı altında. Üç haneli petrol fiyatları enflasyon korkusuyla doları güçlendirirken, faiz indirimi beklentilerinin geri çekilmesine yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail’in İran’la genişleyen savaşı nedeniyle Batı Asya’daki bazı büyük petrol üreticilerinin arzı azaltmaya başlaması petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Ham petrol fiyatları yüzde 20’den fazla artarak varil başına 110 doların üzerine çıktı.

Piyasalar ayrıca Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin uzun süre aksayabileceği yönündeki riskleri de fiyatlamaya başladı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Tim Waterer’a göre son bir yılda altın fiyatlarında görülen güçlü yükseliş büyük ölçüde ABD’de faiz indirimi beklentilerinden kaynaklanıyordu. Ancak petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla birlikte artan enflasyon riski bu beklentileri zayıflatıyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın 18 Mart’ta sona erecek iki günlük toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. CME Group’un FedWatch verilerine göre haziran ayında faizlerin sabit kalma ihtimali geçen hafta yüzde 43’ün altındayken şimdi yüzde 51’in üzerine çıktı.

Faizlerin yüksek seviyede kalması, getirisi olmayan bir varlık olan altının cazibesini azaltıyor.

Batı Asya’DA JEOPOLİTİK GERİLİM DEVAM EDİYOR

Batı Asya’da ise siyasi gerilim sürüyor. İran’da pazartesi günü Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in ülkenin dini lideri olarak göreve getirildiği açıklandı. Bu gelişme ülkede sertlik yanlısı yönetimin etkisini koruduğuna işaret etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE GERİLEME

Altınla birlikte diğer değerli metallerde de düşüş görüldü.

Gümüş yüzde 2,2 gerileyerek ons başına 82,50 dolara düştü. Platin yüzde 2,8 kayıpla 2 bin 76 dolar seviyesine inerken, paladyum yüzde 1,2 düşüşle 1.605 dolar seviyesinde işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI