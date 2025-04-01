Altın fiyatlarında rekor yükseliş: Yatırımcılar ne yapmalı?
Altın fiyatları yeni zirveleri test ediyor. Jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik gelişmeler güvenli liman arayışını güçlendiriyor. Yatırımcıların gözü piyasalardaki hareketlilikte.
Altının ons fiyatı, ABD’nin yeni gümrük vergileri, Fed’in faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler nedeniyle yükselişini sürdürerek rekor seviyeye ulaştı. Spot altın, Pazartesi günü 3 bin 128 dolara çıkarak yeni bir zirve yaptı.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altının yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları ve küresel belirsizlikler etkili oldu. Merkez bankalarının altına olan talebi artarken, Fed’in faiz indirim beklentisi de fiyatları destekledi. Ayrıca, Ortadoğu ve Avrupa’daki jeopolitik gelişmeler ile altın destekli borsa yatırım fonlarına olan ilgi de yükselişte etkili faktörler arasında yer aldı.
2025’TE YENİ ZİRVELER GELEBİLİR
Uzmanlar, altının 2025 yılı içinde birçok kez rekor kırdığını ve piyasanın güçlü yatırımcı talebiyle desteklendiğini belirtiyor. Ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, piyasa katılımcılarını güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Capital Economics analistleri, merkez bankalarının alımlarının süreceğini ve altın fiyatlarının yıl sonuna kadar daha da yükselebileceğini öngörüyor.
YATIRIMCILARIN TALEBI ARTIYOR
ETF’lere artan girişler, yatırımcıların altına olan ilgisini gösterirken, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki güvenli liman arayışı bu talebi daha da güçlendiriyor. Piyasalardaki gelişmeler, altının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği konusunda dikkatle takip ediliyor.
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