Donald Trump’ın dönüşü piyasaları sarstı: Yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıranlar belli oldu!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:04

Güncelleme: 01.04.2025 - 10:04

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşandı. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın, son 40 yılın en iyi çeyreğini geçirirken, dolar ve Bitcoin kayıplar yaşadı.

Teknoloji devleri yaklaşık 2 trilyon dolarlık değer kaybederken, tahvil piyasalarında yön değişti. Japonya ve Almanya’da faiz oranları yükselirken, kripto paralarda sert dalgalanmalar görüldü.

DOLAR VE BITCOIN GERİLEDİ ALTIN ZİRVEDE

Altın, Trump’ın başlattığı ticaret savaşı nedeniyle yüzde 17 artışla 1986’dan bu yana en iyi çeyreğini geçirdi. Buna karşılık dolar, 2008 küresel finans krizinden bu yana en kötü başlangıcını yaptı.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketleri ise Çinli rakipleri ve Avrupa’daki savunma sanayisinin yükselişi karşısında sarsıldı. Toplamda 2 trilyon dolarlık değer kaybı yaşandı.

TAHVİL PİYASASINDA YÖN DEĞİŞTİ

Candriam Baş Yatırım Sorumlusu Nicolas Forest, “Trump ticareti tamamen tersine döndürdü” derken, yılın başında en büyük risk olarak görülen enflasyon ve faiz indirimi beklentilerinin yerini resesyon endişeleri aldı. Küresel tahvil piyasasında bu beklentiyle yön değişti. ABD Hazine tahvilleri yüzde 2,7 getiri sağlarken, getirilerde 20 baz puanlık düşüş görüldü.

AVRUPA VE JAPONYA’DA FAİZ HAREKETLERİ

Almanya, savunma harcamalarını artırma kararı alırken, bu durum Alman tahvillerinde 40 baz puanlık yükselişe yol açtı. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentisiyle Japon tahvil getirileri yüzde 1,6’ya yaklaştı.

DOLAR ZAYIFLADI GELİŞEN ÜLKE PARALARI GÜÇLENDİ

ABD dolar endeksi (DXY), yüzde 4 düşerek gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine değer kazandırdı. Trump’ın Rusya ile yeniden temasa geçmesiyle ruble yüzde 35 yükselirken, Polonya Zlotisi ve Çek Kronu da yüzde 5’in üzerinde değer kazandı. Endonezya Rupisi de ekonomik endişeler nedeniyle 1998 Asya krizinden bu yana en düşük seviyesine indi.

TÜRK LİRASI'NDA DEV DEĞER KAYBI

Türk Lirası ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yüzde 7 değer kaybetti.

KRİPTO PİYASASINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Bitcoin, Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle yüzde 20 artarken, ABD’nin kripto rezerv planlarını rafa kaldırmasıyla yüzde 30 değer kaybetti. Tesla hisseleri de Çinli rakibi BYD’nin yükselişiyle değer kaybetti.

EMTİA PIYASASINDA ALTIN VE KAHVE ÖNE ÇIKTI

Altın yüzde 17, bakır yüzde 11 artarken, kuraklık nedeniyle Arap kahvesi yüzde 18 değer kazandı. Petrol fiyatları ise arz-talep dengesizlikleri ve Orta Doğu’daki kırılgan ateşkes nedeniyle dalgalı seyretti.

YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ YOLDA

Trump, yeni küresel gümrük tarifelerini çarşamba günü açıklayacak. Columbia Threadneedle’dan Neil Robson, tarifelerin yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 10’un üzerine çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin küresel ticarete etkisi ise merak konusu.