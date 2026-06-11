Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 11 Haziran 2026 Perşembe...

Altın fiyatları, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından dalgalı hareket etti. Söz konusu gelişme, küresel piyasalarda tedirginliği artırırken enflasyon baskılarını güçlendiren jeopolitik gerilimin daha da yükselmesine neden oldu.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.038 TL Çeyrek altın 10.069 TL Cumhuriyet altını 40.169 TL Ons altın 4.076 dolar Yarım altın 20.132 TL Tam altın 40.843 TL Gremse altın 102.420 TL

Külçe altın, dalgalı işlemlerin etkisiyle yüzde 1,1’e kadar yükselerek perşembe günü erken saatlerde ons başına 4.000 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından yaşadığı benzer büyüklükteki kaybı telafi etti.

ABD SALDIRILARI VE HÜRMÜZ BOĞAZI GELİŞMELERİ

ABD ordusu, İran’daki hedeflere yönelik saldırıların tamamlandığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ı geçici barış görüşmelerini geciktirmekle suçladı.

Ancak kısa süre sonra karşılıklı saldırıların yeniden başlamasıyla gerilim tırmandı. Tahran yönetimi de Hürmüz Boğazı’nı tüm gemi trafiğine kapattığını duyurdu.

Son saldırılar, Trump’ın tarafların anlaşmaya varamamasına yönelik artan sabırsızlığını ortaya koyarken, dördüncü ayına giren savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkileri de dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışındaki aksama petrol fiyatlarını yükseltirken, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımı beklentilerini de güçlendirdi.

ABD ENFLASYONU SON YILLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD’de enflasyon mayıs ayında son üç yılı aşkın sürenin en hızlı yükselişini kaydetti.

Savaş kaynaklı enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle tüketici fiyatları yükselirken, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayına göre yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,2 arttı.

Bu oran, 2023 yılının başından bu yana görülen en yüksek yıllık enflasyon seviyesi olarak kayıtlara geçti.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot altın, Singapur saatiyle 10.05 itibarıyla yüzde 0,6 yükselerek ons başına 4.097,73 dolara çıktı. Altın, önceki seansta yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetmişti.

Gümüş yüzde 1 artışla 63,96 dolara yükselirken, platin ve paladyum da değer kazandı. ABD Doları'nın performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,1 geriledi.