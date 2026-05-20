Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK iki kritik veriyi açıkladı: Tarımda maliyet, ihracatçıda fiyat artışı sürüyor

TÜİK iki kritik veriyi açıkladı: Tarımda maliyet, ihracatçıda fiyat artışı sürüyor

20.05.2026 10:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK iki kritik veriyi açıkladı: Tarımda maliyet, ihracatçıda fiyat artışı sürüyor

TÜİK’in açıkladığı güncel veriler, tarımsal üretim maliyetleri ile ihracat odaklı yurtdışı üretici fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin korunduğunu ortaya koydu. Gübre kalemi öncülüğünde yükselen tarım girdi enflasyonuna, nisan ayında imalat ve özellikle enerji kalemlerindeki sıçramayla ivme kazanan yurtdışı üretici fiyat endeksi eşlik etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) ile nisan ayına ilişkin Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre hem tarımsal girdi maliyetlerinde hem de yurtdışı üretici fiyatlarında artış sürdü.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34,26 ARTTI

Tarım-GFE, 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,01 artış gösterdi.

Ana gruplar incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 4,39 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,17 artış kaydedildi.

Mart ayında Tarım-GFE endeksi 950,32 seviyesinde gerçekleşti. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi 923,59, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise 1.163,85 olarak hesaplandı.

GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE SERT ARTIŞ

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 48,33 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü.

Aylık bazda da en yüksek artış yüzde 9,69 ile yine gübre ve toprak geliştiricilerde gerçekleşti.

YURTDIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ NİSANDA YÜZDE 35,07 YÜKSELDİ

YD-ÜFE, 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,24 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde yıllık artış yüzde 22,92 seviyesinde gerçekleşmişti.

İMALAT SANAYİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 34,87 OLDU

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 46,81, imalat sanayi ise yüzde 34,87 artış gösterdi.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişim oranları ise ara mallarında yüzde 29,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,37, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,90, enerjide yüzde 125,66 ve sermaye mallarında yüzde 25,15 artış olarak kaydedildi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,19 azalırken, imalat sanayinde yüzde 4,27 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malları yüzde 3,52, dayanıklı tüketim malları yüzde 3,28, dayanıksız tüketim malları yüzde 3,01, enerji yüzde 14,96 ve sermaye malları yüzde 3,08 artış gösterdi.

İlgili Konular: #tüik #maliyet #Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi #tarımsal üretim

İlgili Haberler

Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek
Motorin fiyatlarına zam yolda: Tabelalar bu gece değişecek Brent petroldeki yükselişin doğrudan yansıması olarak akaryakıt fiyatlarında beklenen yeni artış, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre fiyatlarını illere göre yeni zirvelere taşıyacak. Peki, motorine ne kadar zam gelecek? İşte tüm ayrıntılar ve fiyat listesi...
Bütçede 'tasarruf' kağıtta kaldı: Kamunun kira faturası 10 milyar lirayı aştı
Bütçede 'tasarruf' kağıtta kaldı: Kamunun kira faturası 10 milyar lirayı aştı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe verileri, tasarruf odaklı söylemlere karşılık kamunun kira ve tüketim harcamalarındaki yükseliş eğilimini ortaya koydu. Personel servisi, taşıt kiralama ve kırtasiye gibi temel giderlerdeki belirgin artışların yanı sıra, güvenlik ve savunma odaklı tedarik kalemlerindeki üç haneli sıçrama, yılın ilk dört ayında bütçenin tüketim yönlü yükünü derinleştiren ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2026 Çarşamba...
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2026 Çarşamba... 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...