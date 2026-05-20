TÜİK iki kritik veriyi açıkladı: Tarımda maliyet, ihracatçıda fiyat artışı sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) ile nisan ayına ilişkin Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre hem tarımsal girdi maliyetlerinde hem de yurtdışı üretici fiyatlarında artış sürdü.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 34,26 ARTTI

Tarım-GFE, 2026 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,01 artış gösterdi.

Ana gruplar incelendiğinde, bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 4,39 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,17 artış kaydedildi.

Mart ayında Tarım-GFE endeksi 950,32 seviyesinde gerçekleşti. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi 923,59, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise 1.163,85 olarak hesaplandı.

GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE SERT ARTIŞ

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 48,33 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda görüldü.

Aylık bazda da en yüksek artış yüzde 9,69 ile yine gübre ve toprak geliştiricilerde gerçekleşti.

YURTDIŞI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ NİSANDA YÜZDE 35,07 YÜKSELDİ

YD-ÜFE, 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,24 artış gösterdi.

Geçen yılın aynı döneminde yıllık artış yüzde 22,92 seviyesinde gerçekleşmişti.

İMALAT SANAYİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 34,87 OLDU

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 46,81, imalat sanayi ise yüzde 34,87 artış gösterdi.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişim oranları ise ara mallarında yüzde 29,24, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 34,37, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,90, enerjide yüzde 125,66 ve sermaye mallarında yüzde 25,15 artış olarak kaydedildi.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 2,19 azalırken, imalat sanayinde yüzde 4,27 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malları yüzde 3,52, dayanıklı tüketim malları yüzde 3,28, dayanıksız tüketim malları yüzde 3,01, enerji yüzde 14,96 ve sermaye malları yüzde 3,08 artış gösterdi.