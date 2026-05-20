Bütçede 'tasarruf' kağıtta kaldı: Kamunun kira faturası 10 milyar lirayı aştı

20.05.2026 10:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe verileri, tasarruf odaklı söylemlere karşılık kamunun kira ve tüketim harcamalarındaki yükseliş eğilimini ortaya koydu. Personel servisi, taşıt kiralama ve kırtasiye gibi temel giderlerdeki belirgin artışların yanı sıra, güvenlik ve savunma odaklı tedarik kalemlerindeki üç haneli sıçrama, yılın ilk dört ayında bütçenin tüketim yönlü yükünü derinleştiren ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
Merkezi yönetim bütçesinde 2026 yılının ilk dört ayına ilişkin harcama kalemleri, kira giderleri ve tüketim malı alımlarındaki artışla öne çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, tasarruf çağrılarına rağmen bazı kamu harcamalarında belirgin yükseliş kaydedildi.

KİRA GİDERLERİNDE YÜZDE 45,7 ARTIŞ

Nefes'ten alınan habere göre 2025 yılının ocak-nisan döneminde 7 milyar 67 milyon TL olan kira giderleri, 2026’nın aynı döneminde 10 milyar 299 milyon TL’ye yükseldi. Böylece kira harcamalarında yıllık bazda yüzde 45,7 artış gerçekleşti.

Aylık bazda incelendiğinde de yükseliş dikkat çekti. Ocak ayında 851 milyon TL olan kira gideri, 2026 Ocak’ta 1 milyar 740 milyon TL’ye çıktı. Şubat ayında 1 milyar 936 milyon TL olan harcama 2 milyar 679 milyon TL’ye, martta 2 milyar 200 milyon TL’den 2 milyar 908 milyon TL’ye, nisanda ise 2 milyar 79 milyon TL’den 2 milyar 971 milyon TL’ye yükseldi.

PERSONEL SERVİSİ VE TAŞIT KİRALAMASI ÖNE ÇIKTI

Kira giderleri içinde en büyük paylardan biri personel servisi kiralama kalemi oldu. Bu alanda harcamalar 3 milyar 192 milyon TL’den 4 milyar 561 milyon TL’ye yükseldi.

Taşıt kiralama giderleri de aynı dönemde 1 milyar 321 milyon TL’den 1 milyar 864 milyon TL’ye çıktı. Hizmet binası kiralama giderleri ise 1 milyar 73 milyon TL’den 1 milyar 615 milyon TL’ye yükseldi.

TÜKETİM MALİ VE MALZEME ALIMLARI YÜZDE 62 ARTTI

Merkezi yönetim bütçesinde tüketim malı ve malzeme alımları 2025’in ilk dört ayında 109 milyar 939 milyon TL iken, 2026’nın aynı döneminde 178 milyar 188 milyon TL’ye yükseldi. Bu kalemde yıllık artış yüzde 62,1 olarak hesaplandı.

GÜVENLİK VE SAVUNMA HARCAMALARINDA SERT YÜKSELİŞ

Alt kalemler arasında en yüksek artış güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımlarında görüldü. Bu giderler 29 milyar 400 milyon TL’den 72 milyar 998 milyon TL’ye çıkarak yüzde 148,3 arttı.

Enerji alımları ise 42 milyar 327 milyon TL’den 51 milyar 517 milyon TL’ye yükselerek yüzde 21,7 artış kaydetti.

KIRTASİYE VE TEMEL GİDERLERDE DE ARTIŞ VAR

Yiyecek, içecek ve yem alımları 20 milyar 19 milyon TL’den 29 milyar 177 milyon TL’ye yükseldi.

Kırtasiye, yayın, baskı ve büro malzemesi alımları 2 milyar 412 milyon TL’den 4 milyar 337 milyon TL’ye çıkarak yüzde 79,8 artış gösterdi. Su ve temizlik malzemesi alımları da 2 milyar 268 milyon TL’den 3 milyar 381 milyon TL’ye yükseldi.

Diğer tüketim mal ve malzemesi alımları 7 milyar 503 milyon TL’den 10 milyar 710 milyon TL’ye çıktı. Giyim ve kuşam giderleri 1 milyar 853 milyon TL’den 1 milyar 933 milyon TL’ye yükselirken, özel malzeme alımları 3 milyar 759 milyon TL’den 3 milyar 805 milyon TL’ye ulaştı.

NATO VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİNDE DÜŞÜŞ

NATO giderleri ile gayrimenkul alım ve kamulaştırma kaleminde düşüş yaşandı. Bu kalemde harcamalar 397 milyon TL’den 330 milyon TL’ye geriledi.

