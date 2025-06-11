Altın fiyatlarında sert yükseliş: ABD-Çin anlaşmasına rağmen fiyatlar uçtu!

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladıktan sonra 4203 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,2 azalışla 4187 TL’den tamamlamıştı.

Bugün ise saat 09.35 itibarıyla altının gramı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4203 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 6920 TL, cumhuriyet altını ise 27.570 TL seviyesinden satılıyor.

ONS ALTINDA HAFİF YÜKSELİŞ VAR

Ons altın fiyatı, güne yüzde 0,4 oranında artışla 3337 dolar seviyesinden başladı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ VE ENFLASYON VERİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine dair açıklamalar varlık fiyatlarını etkiliyor. Bugün piyasalar, özellikle ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Uzmanlara göre, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang’ın bir "çerçeve" üzerinde anlaşması, ancak bu anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump ya da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından henüz onaylanmaması, piyasalarda belirsizliği artırıyor. Bu durum, enflasyon verileri öncesinde altın fiyatlarının desteklenmesine neden oluyor.

VERİ GÜNDEMİ YATIRIMCININ TAKİBİNDE

Yurt içinde bugün öne çıkan bir veri bulunmazken, ABD’de başta enflasyon olmak üzere önemli verilerin açıklanması bekleniyor. Teknik analizlere göre, ons altında 3360 dolar seviyesi direnç, 3300 dolar ise destek olarak öne çıkıyor.

ABD-ÇİN ANLAŞMASINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Reuters tarafından yayımlanan haberde, ABD ile Çin arasında yapılan ticaret anlaşmasının içeriğine dair belirsizliklerin, altın fiyatlarının yükselişinde etkili olduğu ifade edildi. Haberde, "ABD ile Çin arasında nihai ticaret anlaşmasının tamamlanmasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcı güvenini zedelemesiyle birlikte altın fiyatları yükseldi" değerlendirmesi yer aldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ FİYATLARA IŞIK TUTUYOR

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, “ABD'li ve Çinli müzakerecilerin bir 'çerçeve' üzerinde anlaştığını biliyoruz ancak Trump ya da Şi bunu onaylamadıkça belirsizlik devam ediyor. Ve bu belirsizlik, enflasyon verileri öncesinde altını destekliyor” dedi.

Nisan ayında başlayan ticaret geriliminde, iki ülke karşılıklı olarak yüksek oranlı gümrük tarifeleri uygulamıştı. Geçen ay İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerin ardından, taraflar üç haneli seviyelere çıkan tarifeleri azaltma kararı almıştı.

ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ

ANZ Research tarafından yayımlanan analiz notunda, “Kısa vadede altın fiyatının konsolide olması muhtemel, ancak yıl sonuna kadar 3 bin 600 dolar/ons seviyelerine doğru yeni bir ralliye hazırlanıyor olabilir” ifadelerine yer verildi.

Yatırımcıların odağında bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bulunuyor. Bu verinin, Fed’in faiz politikası ve gelecekteki adımları hakkında yönlendirici olması bekleniyor.