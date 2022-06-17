Altın fiyatlarında son durum: Cumhuriyet altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Haziran 2022)
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından güçlenen resesyon riskinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ve altının ons fiyatının dün yüzde 1,3 değer kazandığını kaydederek, bugün sakin seyreden emtia piyasasında gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini bildirdi.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,66 artışla 1.033,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,4 altında, 1.029,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, Cumhuriyet altını da 6.890 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.849 dolardan işlem görüyor.
Bugün, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
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