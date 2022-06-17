Altın fiyatlarında son durum: Cumhuriyet altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? (17 Haziran 2022)

17 Haziran 2022 Cuma, 11:26

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,66 artışla 1.033,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,4 altında, 1.029,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, Cumhuriyet altını da 6.890 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.849 dolardan işlem görüyor.

Bugün, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.