Altın fiyatlarında tarihi artış sürüyor: Uzmanlardan yatırımcılara kritik uyarılar!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 11:41

Güncelleme: 01.04.2025 - 11:41

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde altın fiyatlarında tarihi bir yükseliş yaşandı. Altın yatırımcılarına uyarılarda bulunan uzmanlar, fiziki altına olan ilgiyi artırarak yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. İşte altın piyasasındaki son gelişmeler…

GRAM ALTIN MI ONS ALTIN MI TAKİP EDİLMELİ?

Ons altın yüzde 13, gram altın ise yüzde 16-17 oranında arttı. Uzmanlar, altın yatırımında sıkça yapılan yanlışlara dikkat çekerek, yatırımcıları ons fiyatına odaklanmaları gerektiği konusunda uyarıyor. Altın, uluslararası piyasalarda ons bazında işlem gördüğünden, yatırımcıların kararlarında ons fiyatlarını göz önünde bulundurması gerekiyor.

ALTIN FİYATLARINI HANGİ FAKTÖRLER ETKİLİYOR?

Jeopolitik riskler, merkez bankalarının alım politikaları ve ABD’nin ekonomik hamleleri, altın fiyatlarının hareketini belirleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Özellikle Trump yönetiminin altın ithalatına ek vergi getirme ihtimali, son bir ayda ons fiyatını 350 dolar artırdı. Küresel belirsizliklerin devam etmesiyle birlikte, yatırımcılar fiziki altına yönelmeyi sürdürüyor.

ABD'NİN ALTIN REZERVLERİ GERÇEK Mİ?

ABD'nin resmi kayıtlara göre 8 bin 133 ton altın rezervine sahip olduğu belirtilse de, ekonomistler bu verilerin doğruluğuna şüpheyle yaklaşmakta. ABD, rezervlerini hazineye devretmek zorunda kalırsa, bu durum küresel finans sisteminde dalgalanmalara yol açabilir ve altın fiyatlarının artmasına neden olabilir.

FİZİKİ ALTIN MI DİJİTAL ALTIN MI?

Son yıllarda yatırımcılar, fiziki altın ve dijital altın arasında seçim yaparken, dijital altının güvenlik açısından avantaj sunduğu ifade ediliyor. Ancak, fiziki altının saklanması ve korunması konusunda riskler devam etmekte.

ALTIN NEREDE SAKLANMALI?

Banka kasaları ve özel kasalar, altın saklama konusunda tercih edilen alanlar arasında yer alıyor. Türkiye’deki 7/24 robotik güvenlik sistemleriyle korunan özel kasalar, İstanbul’da altın saklamak için güvenli alternatifler sunuyor.

ALTIN PİYASASINDA YENİ YASAKLAR

Geçen yıl küçük gramajlı altınların üretimi ve satışı yasaklanırken, bu yıl çekili altınlar ve astar altınlar üretimden kaldırıldı. Uzmanlar, bu tür yasakların altın piyasasını daraltabileceğini ve yatırımcıların alternatif yöntemler aramaya başlamasına yol açabileceğini belirtiyor.

KRİZ ANINDA EN BÜYÜK GÜVENCE ALTIN

Altın, sadece yatırım aracı değil, ekonomik kriz dönemlerinde en güvenilir değer saklama aracı olarak öne çıkıyor. Kriz anlarında, fiziki altın taşımak daha pratik ve güvenli bir seçenek sunuyor. Gelecekte altın piyasasında büyük değişikliklerin yaşanması bekleniyor ve uzmanlar, yatırımcıların bu gelişmelere karşı hazırlıklı olmalarını öneriyor.