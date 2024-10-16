Altın fiyatlarında yeni rekor tahmini: Yüzde 10'luk artış bekleniyor!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:41

Güncelleme: 16.10.2024 - 16:16

Miami'deki Londra Külçe Piyasası Birliği etkinliğinde gerçekleştirilen anket, altın fiyatlarının 2024 yılı sonunda ons başına 2.917 dolara yükselebileceğini ortaya koyuyor. Bu, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor.

Ankete katılan külçe altın endüstrisi temsilcileri, önümüzdeki yıl altının rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor. Miami'de düzenlenen etkinlikte, temsilciler altının 2025 yılı ekim ayı sonunda ons başına 2.917,40 dolara yükselebileceğini ve bu rakamın mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 10 üzerine çıkacağını öngörüyor.

Ons başına yüzde onluk artış ile Morgan Stanley'in 2025 yıl sonu dolar/TL kuru tahmini sabit olarak hesap yapıldığında 2 bin 946 TL olan gram altın fiyatı 4 bin 167 TL'ye, 5 bin 20 TL olan çeyrek altın 6 bin 756 TL'ye, 20 bin 10 TL olan Cumhuriyet altının fiyatı ise 26 bin 932 TL'ye kadar yükselebilir.

ALTININ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Altın, 2024 yılında en güçlü performans gösteren varlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Geçen ay 2.685 doların üzerinde zirve yapan altın, Fed'in faiz indirimlerine yönelmesiyle destek bulmuştu. Yatırımcılar ise birkaç hafta içinde gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, gümrük vergilerinde ciddi bir artış planını savunduğu bir röportajda, Fed ile daha doğrudan istişare yapma sözü vererek endişeleri gidermeye çalıştı.