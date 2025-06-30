Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Haziran 2025 Pazartesi...

ALTIN HAFTAYA YÜKSLEİŞLE BAŞLADI Altın fiyatları, İran ile İsrail savaşında barışın sağlanmasının ardından düşüş eğilimine geçerken, yeni haftaya hafif yükselişle başladı. ABD ile AB arasında yapılacak ticaret görüşmelerini bekleyen altın fiyatları hafif yükseliş gösteriyor.



ABD ANLAŞMALARI SONUÇLANDIRMAK İSTİYOR Beyaz Saray’ın 9 Temmuz tarihinden önce birçok ülkeyle ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma hedefi doğrultusunda oluşan risk iştahı nedeniyle talep zayıf seyrediyor. Yatırımcılar ticaret görüşmelerindeki ilerlemeleri değerlendirirken, Avrupa Birliği ve ABD’nin ticaret anlaşmasına zamanında varabileceklerine beklediklerini bildirdi.

ABD’nin Hindistan, Japonya ve diğer birçok ülkeyle görüşmelerini sürdürdüğünü, ayrıca Meksika ve Vietnam ile anlaşmalara da yakın olduğunu aktardı.

Donald Trump’ın yalnızca Çin ve Birleşik Krallık ile yaptığı iki mevcut anlaşma örnek alınırsa bu yeni paktların da temel sorunları çözmeyen, birçok ayrıntının sonraya bırakıldığı eksik kapsamlı anlaşmalar olması muhtemel. Ancak ABD Başkanı’ın yalnızca Çin ve Birleşik Krallık ile yaptığı iki mevcut anlaşma örnek alınırsa bu yeni paktların da temel sorunları çözmeyen, birçok ayrıntının sonraya bırakıldığı eksik kapsamlı anlaşmalar olması muhtemel.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 207 TL

4 bin 207 TL Çeyrek altın: 6 bin 931 TL

6 bin 931 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 598 TL

27 bin 598 TL Ons altın: 3 bin 280 dolar