Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!

ALTIN HAFTAYA YÜKSLEİŞLE BAŞLADI
Altın fiyatları, İran ile İsrail savaşında barışın sağlanmasının ardından düşüş eğilimine geçerken, yeni haftaya hafif yükselişle başladı. ABD ile AB arasında yapılacak ticaret görüşmelerini bekleyen altın fiyatları hafif yükseliş gösteriyor.
ABD ANLAŞMALARI SONUÇLANDIRMAK İSTİYOR
Beyaz Saray’ın 9 Temmuz tarihinden önce birçok ülkeyle ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma hedefi doğrultusunda oluşan risk iştahı nedeniyle talep zayıf seyrediyor. Yatırımcılar ticaret görüşmelerindeki ilerlemeleri değerlendirirken, Avrupa Birliği ve ABD’nin ticaret anlaşmasına zamanında varabileceklerine beklediklerini bildirdi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 207 TL
- Çeyrek altın: 6 bin 931 TL
- Cumhuriyet altını: 27 bin 598 TL
- Ons altın: 3 bin 280 dolar
- Yarım altın: 13 bin 863 TL
- Tam altın: 27 bin 472 TL
- Gremse altın: 68 bin 892 TL