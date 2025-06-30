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Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!
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Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!

30.06.2025 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!

30 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 30 Haziran 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!
Altın fiyatları haftaya  yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 30 Haziran 2025 Pazartesi...
Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!

ALTIN HAFTAYA YÜKSLEİŞLE BAŞLADI

Altın fiyatları, İran ile İsrail savaşında barışın sağlanmasının ardından düşüş eğilimine geçerken, yeni haftaya hafif yükselişle başladı. ABD ile AB arasında yapılacak ticaret görüşmelerini bekleyen altın fiyatları hafif yükseliş gösteriyor.

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!

ABD ANLAŞMALARI SONUÇLANDIRMAK İSTİYOR

Beyaz Saray’ın 9 Temmuz tarihinden önce birçok ülkeyle ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma hedefi doğrultusunda oluşan risk iştahı nedeniyle talep zayıf seyrediyor. Yatırımcılar ticaret görüşmelerindeki ilerlemeleri değerlendirirken, Avrupa Birliği ve ABD’nin ticaret anlaşmasına zamanında varabileceklerine beklediklerini bildirdi.

Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!
ABD’nin Hindistan, Japonya ve diğer birçok ülkeyle görüşmelerini sürdürdüğünü, ayrıca Meksika ve Vietnam ile anlaşmalara da yakın olduğunu aktardı.
Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!
Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın yalnızca Çin ve Birleşik Krallık ile yaptığı iki mevcut anlaşma örnek alınırsa bu yeni paktların da temel sorunları çözmeyen, birçok ayrıntının sonraya bırakıldığı eksik kapsamlı anlaşmalar olması muhtemel.
Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 4 bin 207 TL
  • Çeyrek altın: 6 bin 931 TL
  • Cumhuriyet altını: 27 bin 598 TL
  • Ons altın: 3 bin 280 dolar
Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor: Haftaya yükselişle başladı!
  • Yarım altın: 13 bin 863 TL
  • Tam altın: 27 bin 472 TL
  • Gremse altın: 68 bin 892 TL
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