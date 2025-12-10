Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Paylaş

Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

10.12.2025 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ABD Merkez Bankası’nın bugün duyuracağı faiz kararı küresel piyasaların odağında. Piyasa beklentileri, Fed’in politika faizini 0,25 puan indirerek yüzde 3,50yüzde 3,75 aralığına çekmesi yönünde.

Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTIN PİYASASINDA ODAK FED KARARI

Altın piyasası da akşam saatlerinde gelecek karara kilitlenmiş durumda. Uluslararası piyasalarda ons altın, dün yüzde 0,41 artışla 4 bin 207 dolar seviyesinde günü tamamladı. Yeni güne başlarken fiyatlamalarda sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketin sürdüğü görülüyor.

Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINA İLGİ SÜRÜYOR

İç ve dış piyasalarda altın ile döviz kurlarındaki değişim yakından izleniyor. Yurttaşlar sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

10 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN TABLOSU

10 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarına ilişkin güncel veriler şöyle…

Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 760 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 522 TL
  • Cumhuriyet altını: 37 bin 937 TL
  • Ons altın: 4 bin 207 dolar
Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…
  • Yarım altın: 19 bin 44 TL
  • Tam altın: 37 bin 856 TL
  • Gremse altın: 94 bin 930 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #Cumhuriyet altını #altın fiyatları