Altın fiyatlarında yön ne olacak? Piyasaların gözü kritik veride... Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ABD Merkez Bankası’nın bugün duyuracağı faiz kararı küresel piyasaların odağında. Piyasa beklentileri, Fed’in politika faizini 0,25 puan indirerek yüzde 3,50–yüzde 3,75 aralığına çekmesi yönünde.
ALTIN PİYASASINDA ODAK FED KARARI
Altın piyasası da akşam saatlerinde gelecek karara kilitlenmiş durumda. Uluslararası piyasalarda ons altın, dün yüzde 0,41 artışla 4 bin 207 dolar seviyesinde günü tamamladı. Yeni güne başlarken fiyatlamalarda sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketin sürdüğü görülüyor.
ALTIN FİYATLARINA İLGİ SÜRÜYOR
İç ve dış piyasalarda altın ile döviz kurlarındaki değişim yakından izleniyor. Yurttaşlar sabah saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.
10 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN TABLOSU
10 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarına ilişkin güncel veriler şöyle…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 5 bin 760 TL
- Çeyrek altın: 9 bin 522 TL
- Cumhuriyet altını: 37 bin 937 TL
- Ons altın: 4 bin 207 dolar
- Yarım altın: 19 bin 44 TL
- Tam altın: 37 bin 856 TL
- Gremse altın: 94 bin 930 TL