Altın fiyatlarında yön yukarı: Fiyatlar yeniden 5 bin doları aştı! Güncel altın fiyatları 11 Şubat 2026 Çarşamba... Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
11.02.2026 10:00:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
11 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ile birlikte gümüş rakamları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 11 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

ABD’de tahvil faizlerinin düşmesi ve perakende satış verilerinin ekonomik yavaşlamaya işaret etmesi, altın fiyatları ile gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Piyasalar ise şimdi tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerine odaklandı.

Spot altın yüzde 0,5 artarak 5 bin 49 dolara yükseldi. Spot gümüş ise önceki seansta yüzde 3’ü aşan kaybın ardından yüzde 2,2 primle ons başına 82,43 dolara çıktı.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Son birkaç haftada değerli metaller temel göstergelerden oldukça koptu ve faiz politikasıyla bağını büyük ölçüde yitirdi. Getirilerin düşmesi bugün altın için açıkça destekleyici” dedi.

 

ABD tahvil getirileri, ekonomide yavaşlama sinyali veren bir dizi verinin ardından salı günü geriledi. Bu durum, ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz indirimleri için daha fazla alan tanıdı.

PERAKENDE SATIŞLAR FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ

ABD’de perakende satışlar aralık ayında değişim göstermedi. Hanehalklarının motorlu araçlar ve yüksek tutarlı diğer harcamaları kısmaları dikkat çekti. Rodda, “Zayıf perakende satış verilerinin ardından, daha erken ve daha derin faiz indirimlerine ihtiyaç duyulabileceği beklentisi oluştu” diye konuştu.

Öte yandan Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, salı günü yaptığı değerlendirmede ekonomik faaliyetlere ilişkin “temkinli iyimser” bir görünüm bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz ayarlamalarında aceleci olmayacağını ifade etti.

 

 

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Yatırımcılar, 2026 yılı içinde en az iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapılmasını bekliyor. İlk indirimin haziran ayında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans sergiliyor.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VE ENFLASYONDA

Piyasalar, Fed’in para politikası patikasına ilişkin daha net sinyaller almak amacıyla gün içinde açıklanacak ocak ayı tarım dışı istihdam verisini ve Cuma günü duyurulacak enflasyon rakamlarını yakından izleyecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 7 bin 94 TL
  • Çeyrek altın: 12 bin 101 TL
  • Cumhuriyet altını: 48 bin 218 TL
  • Ons altın: 5 bin 56 dolar
  • Yarım altın: 24 bin 201 TL
  • Tam altın: 47 bin 777 TL
  • Gremse altın: 119 bin 810 TL
