Altın fiyatlarında yön yukarı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 17 Mart 2026 Salı...

Altın piyasasında yukarı yönlü hareket hız kazandı. Spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 5 bin 23,19 dolara yükseldi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 0,5 değer kazanarak 5 bin 27,20 dolara çıktı.

ALTIN TÜRÜ ALTIN FİYATI Gram altın 7.145 TL Çeyrek altın 11.898 TL Cumhuriyet altını 47.391 TL Ons altın 5.023 dolar Yarım altın 23.790 TL Tam altın 47.081 TL Gremse altın 118.065 TL

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatlarında da artış görüldü. Gram altın, yeni güne yüzde 0,5 yükselişle 7 bin 145 TL seviyesinden başladı.

ALTIN FİYATLARI TOPARLANMA SİNYALİ VERDİ

Analistler, haftanın ilk işlem gününde görülen geri çekilmenin ardından altın fiyatlarının yeniden toparlandığını belirtiyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamaları, piyasalardaki risk algısını kısmen düşürdü. Açıklamalar sonrası petrol fiyatlarında gerileme yaşanırken, ABD tahvil getirileri düştü ve dolar son dönemdeki kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA SON DURUM

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını ifade ederken, bazı gemilerin geçiş yaptığı bildirildi. Buna karşın ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, küresel enerji arzında aksamalara neden olmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYREDİYOR

Petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerinde kalıcılığını sürdürürken, boğazın büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle tankerlerin haftalardır beklediği belirtiliyor. Bu gelişme, küresel arzda şimdiye kadarki en büyük kesintilerden biri olarak değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN HÜRMÜZ BOĞAZI ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için diğer ülkelere çağrı yapmayı sürdürdü. Trump, bu konuda yeterli destek gelmediğini dile getirdi.

ENFLASYON VE FAİZ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı yönlü etkiliyor. Altın, enflasyona karşı güvenli liman olarak görülse de yüksek faiz ortamı, getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altına olan talebi sınırlayabiliyor.

Uzmanlar, ABD-İran savaşına ilişkin haber akışı ile petrol fiyatlarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.

MERKEZ BANKASI KARARLARI BEKLENİYOR

Piyasalar, bu hafta açıklanacak merkez bankası kararlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü faizleri sabit tutması bekleniyor. Ancak Fed’in vereceği mesajların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği vurgulanıyor. Daha “şahin” bir duruşun fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor.

Aynı hafta içinde İngiltere, Euro Bölgesi, Japonya, Avustralya, Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankalarının da İran savaşı sonrası ilk toplantılarını gerçekleştirmesi bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metallerde de yükseliş dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 0,6 artışla 81,28 dolara, platin yüzde 2,2 yükselişle 2.161,35 dolara ve paladyum yüzde 1,4 değer kazanarak 1.620,45 dolara yükseldi.