Altın fiyatlarında yükseliş: Piyasaların gözü o kritik kararda! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ekim 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell ’ın para politikasının geleceğine dair vereceği sinyalleri yakından izliyor. Piyasalarda aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılacağı beklentisi güçleniyor.

ABD-ÇİN ANLAŞMASI ALTIN TALEBİNİ ETKİLEYEBİLİR

Yatırımcılar ayrıca ABD ile Çin arasında ilerleyen ticaret görüşmelerini takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, gümrük vergisi artışlarını durdurmayı ve Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamaları hafifletmeyi hedefleyen bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşması bekleniyor.