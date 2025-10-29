Altın fiyatlarında yükseliş: Piyasaların gözü o kritik kararda! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 29 Ekim 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları ons başına 3 bin 982 dolara yükselerek son dönemdeki düşüşünü durdurdu. Piyasalar, günün ilerleyen saatlerinde Federal Rezerv’in beklenen faiz indirimi kararına odaklandı.
FED VE POWELL’DAN GELECEK MESAJLAR BEKLENİYOR
Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikasının geleceğine dair vereceği sinyalleri yakından izliyor. Piyasalarda aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılacağı beklentisi güçleniyor.
ABD-ÇİN ANLAŞMASI ALTIN TALEBİNİ ETKİLEYEBİLİR
Yatırımcılar ayrıca ABD ile Çin arasında ilerleyen ticaret görüşmelerini takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, gümrük vergisi artışlarını durdurmayı ve Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamaları hafifletmeyi hedefleyen bir çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşması bekleniyor.
DEĞERLİ METALİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Altın, üst üste üçüncü aylık kazancına doğru ilerliyor. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra merkez bankalarının güçlü alımları ve para birimlerindeki değer kaybı endişeleri metalin bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında değer kazanmasına katkı sağladı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 5 bin 343 TL
- Çeyrek altın: 9 bin 289 TL
- Cumhuriyet altını: 36 bin 973 TL
- Ons altın: 3 bin 954 dolar
- Yarım altın: 18 bin 560 TL
- Tam altın: 36 bin 495 TL
- Gremse altın: 91 bin 517 TL