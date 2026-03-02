Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Uzmanlar rekor senaryolarını açıkladı!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının etkisi yeni günde de sürerken, küresel piyasalarda dalgalanma haftanın ilk işlem gününde hız kazandı. Artan jeopolitik gerilim, Borsa İstanbul, altın, gümüş ve petrol fiyatlarında sert hareketlere yol açtı.

BIST 100 GÜNE SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 5,32 kayıpla 12.987,42 puandan başladı. İlk saatlerdeki sert düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösteren endeks, saat 13.15 itibarıyla 13.331 puan seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı aynı saatlerde 5 bin 393 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın serbest piyasada 7 bin 621 TL’den satılıyor. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın fiyatı ise 7 bin 762 TL seviyesinde bulunuyor.

Gümüş tarafında ons fiyatı 95,26 dolar, gram gümüş ise 134,52 TL seviyesinde işlem görüyor.

Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatılmasıyla birlikte enerji piyasalarında da hareketlilik arttı. Brent petrolün varil fiyatı 78,75 dolar seviyesinde seyrediyor.

JPMORGAN’DAN ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, uzun vadeli altın fiyat beklentisini 4 bin 500 dolara yükseltti, 2026 sonu için 6 bin 300 dolar tahminini ise korudu. Banka, gümüş fiyatları için bu yıl 60-90 dolar aralığını öngörmüştü.

Makro stratejist David Hunter, gümüş fiyatlarının 180 dolara kadar yükselebileceğini belirtirken, analistler 90 dolar üzerindeki kalıcı hareketlerde 100 doların ardından 118 ve 121,67 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

SAVAŞIN PETROL VE ENFLASYONA ETKİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gelişmelerin piyasalara etkisini değerlendirdi. Yıldırımtürk, "Hürmüz önemli bir geçiş noktası, oradan geçen gemilere saldırıların olduğu söyleniyor. Petrol ithal eden bir ülke olduğumuz için, petroldeki 10 dolarlık yükselme bizim enflasyonumuza yüzde 1'lik bir yükselme olarak yansıyor. Fiyatın bundan sonraki seyri öneli. Bugün 77 dolar civarında işlem görüyor. Çatışmalar devam ederse 80 dolara yükselebilir. Trump'ın ifadelerine bakarsak savaş biraz uzayabilir" dedi.

Yıldırımtürk ayrıca, "Geçen haftaya göre 10 dolarlık bir yükseliş oldu. Eğer uzun sürerse 80-90 dolar belki de 100 doları görebilir. Eğer daha da uzun olursa, başka kaynaklardan temin etme imkanı olabilir ama o olasılık zayıf görünüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırısının Venezuela yönetimini getirme ortam oluşturma gibi görüşler var. Bu olursa 4 haftalık süreçte olur gibi petrol 100 doları görebilir. Ayrıca doğalgaz da etkilenir. Bize doğalgazda etki edebilir" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE DEĞERLİ METALLERDE BEKLENTİ

Yıldırımtürk, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona yansımasına ilişkin, "Biz petrol yükselişinin enflasyona yansımasını mart ayı enflasyonunda görebilir. Ortalama yüzde 1'lik bir artış mart - nisana enflasyonunda yansır. Şubat ayının yüzde 3'lük bir oran gelebilir. Zaten ramazan etkisinden dolayı şubat ayında yüksek geleceği ekonomi yönetimi tarafından söylenmişti" dedi.

Altın ve gümüşe ilişkin değerlendirmesinde ise, "ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarının yükselmesini istemiyor. Çünkü Rusya'ya savaş harcamaları için destek olur ayrıca İran içinde kazanç olmuş olur. O yüzden fiyatların bir miktar sınırlı kalmasına neden olur. Merkez Bankası'nın aktif davranışı doğru adım oldu. Geçen sene mart ayındaki davranışı eleştirelere neden olmuştu. Ama şimdi ki davranışı yerinde oldu" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü serbest piyasada yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Yıldırımtürk, "Sabah saatlerinde saldırının duyulmasıyla 7 bin 600 liradan gram altın fiyatları başladı, 8 bin 100 liraya yükseldi" dedi.

Ons altının 5 bin 340 dolar civarında hareket ettiğini belirten Yıldırımtürk, yatırımcı eğilimine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Bir taraftan enflasyon bir taraftan tedirginlik, vatandaşın altına yönelimi devam edecektir. geçen hafta bir miktar gerilemişti. Konut alımı ya da borç ödeme amaçlı bir hareketti bu. Yatınki enflasyonun etkisiyle altına yönelecek.

Yıldırımtürk olası geri çekilmelere ilişkin olarak, "Olası gerileme 5 bin 250 dolar ve 5 bin 100 dolar civarında olabilir ama bu zayıf bir ihtimal" ifadelerini kullandı.

Gümüşe ilişkin değerlendirmesinde ise, "Alternatif yatırım aracı olarak görülüyor ama endüstriyel metal aracı. Fakat endüstriyel metalde böyle bir yükseklik olursa sanayici alternatif bir yatırım aracı bulmak zorunda kalabilir. Yükselen gümüş fiyatları sonrası bakır macunu kullanabileceği söylentileri oluştu. Gümüşü fiziki olarak değil, yatırım kurumlarından bankaların yatırım bölümünden alınıp satılmasından kanaatindeyim. Gümüş fiyatının daha önce gördüğümüz 119 dolar seviyesine yükselmesi yine altının 5 bin 600 doları görmesi gerekebilir. Şu an için ons gümüşün 95-100 dolar seviyeleri görülebilir. Gümüşün iç piyasalarda alım satımında makas farkının olduğu görülüyor. Gümüş alınca çok alıyoruz ama alım satı farkının çok olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.