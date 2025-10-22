Altın gerilemeye devam ediyor: Fiyatlarda düşüş sürecek mi? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 22 Ekim 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalacağına dair sinyallerin güçlenmesiyle çarşamba günü de düşüşünü sürdürdü. Rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarında yatırımcıların kâr satışına yönelmesi düşüşü hızlandıran bir diğer etken olarak öne çıktı.

AĞUSTOS 2020’DEN BU YANA EN SERT GERİLEME Ons altın yüzde 0,4 azalarak 4 bin 109 dolar seviyesinde işlem gördü. Değerli metal salı günü yüzde 5’i aşan kayıpla Ağustos 2020’den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşamıştı. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,4 artışla 4 bin 124 dolar seviyesine yükseldi.

GRAM ALTINDA DA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ Ons altındaki değer kaybı iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 552 TL seviyesine geriledi.

'BU SADECE TEKNİK BİR DÜZELTME' StoneX kıdemli analisti Matt Simpson, düşüşün nedenini ABD-Çin ilişkilerindeki yumuşamaya bağladı. Simpson, “Ticaret gerilimlerinin azalması, altının yukarı yönlü ivmesini tersine çevirdi. Bu, 4 bin doların üzerinde uzun bir ralli sonrası gerekli bir teknik düzeltmeydi. Günlük dalgalanmalarda en sert kısmı geride bıraktık, çünkü düşüşler hala alım fırsatı olarak görülecektir. dedi.

'Şİ İLE ADİL BİR TİCARET ANLAŞMASINA VARABİLİRİZ' ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede “adil bir ticaret anlaşmasına” varmayı umduğunu açıkladı. Trump ayrıca Tayvan konusunda bir çatışma riskini küçümsedi. Hindistan basınında yer alan haberlere göre, uzun süredir askıda olan ABD-Hindistan ticaret anlaşması da yeniden gündeme geldi. Anlaşma kapsamında ABD’nin Hint ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 50’den yüzde 15-16 aralığına çekilmesi bekleniyor.

ALTIN BU YIL YÜZDE 56 DEĞER KAZANDI Jeopolitik riskler faiz indirimi beklentileri ve merkez bankalarının güçlü alımları altın fiyatlarını yıl başından bu yana yüzde 56 yukarı taşıdı. Altın pazartesi günü 4 bin 381 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE Yatırımcılar, cuma günü açıklanması beklenen eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine odaklanmış durumda. Ancak verinin, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle ertelendiği bildirildi. Reuters anketine göre ABD Merkez Bankası (Fed), önümüzdeki hafta faiz oranını 25 baz puan indirecek. Aralık ayında ise bir indirim daha bekleniyor. Uzmanlar, gelecek yılın sonundaki faiz seviyesi konusunda farklı görüşler dile getiriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 48,82 dolar, platin yüzde 1,5 düşüşle 1.528 dolar, palladyum ise yüzde 0,7 yükselişle 1.418 dolar seviyesinde işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 585 TL

5 bin 585 TL Çeyrek altın: 9 bin 937 TL

9 bin 937 TL Cumhuriyet altını: 39 bin 564 TL

39 bin 564 TL Ons altın: 4 bin 128 dolar