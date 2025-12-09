Altın, gümüş, dolar... Piyasaların gözü yarın açıklanacak Fed faiz kararında!

Altının gramı güne düşüşle başladı ve 5 bin 726 liradan işlem görüyor. Önceki işlem gününde ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 736 liradan kapatmıştı. Yeni güne de benzer şekilde başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla aynı orandaki düşüşle 5 bin 726 lira seviyesinde bulunuyor.

Piyasada çeyrek altın 9 bin 486 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 809 liradan satılıyor. Ons altın da güne yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 181 dolarda başladı.

FED BEKLENTİLERİ PİYASAYI YÖNLENDİRİYOR

Fed’in yarınki toplantısında faiz indirimine gitmesi olasılığı güçleniyor.

ABD’de açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, tüketici enflasyon beklentileri ve istihdam verileri, Fed’in faiz indirim sürecini sürdürmesi yönündeki beklentileri destekliyor.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Gıda ve enerji dışındaki çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 arttı.

Yıllık artış beklentisi yüzde 2,9 düzeyindeydi. Ağustosta yıllık artış yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLİYOR

Kısa vadeli enflasyon beklentisi aralık ayında yüzde 4,5’ten 4,1’e gerileyerek yılın en düşük seviyesine indi. Uzun vadeli beklentiler de yüzde 3,4’ten 3,2’ye düştü.

Para piyasaları, Fed’in bu hafta yapılacak toplantıda yüzde 88 ihtimalle faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor.

İSTİHDAMDA ZAYIF GÖRÜNÜM ENDİŞE YARATIYOR

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, son iki yılda ABD’deki istihdam artışının büyük bölümünün eğlence, konaklama, eğitim ve sağlık sektörlerinden geldiğini belirtti. Bu alanların kamu harcamalarındaki değişikliklere ve düşük tüketici güvenine karşı hassas olduğuna dikkat çekti.

Knightley, perakende, iş hizmetleri, ulaştırma, lojistik, teknoloji ve finans sektörlerinde son beş ayda iş kayıpları görüldüğünü açıkladı. Amazon, Target, Paramount ve UPS gibi büyük şirketlerden gelen işten çıkarma duyurularının da bu tabloyu güçlendirdiğini ifade etti.

ADP’nin istihdam verileri, Challenger’ın işten çıkarma raporu ve Fed’in Bej Kitap değerlendirmeleri de faiz indirimi beklentisini artırıyor. Knightley, 25 baz puanlık indirimin büyük ölçüde fiyatlandığını belirtti.

ENFLASYON ORTAMI FED’E ALAN AÇABİLİR

Knightley, düşük enerji fiyatları, yavaşlayan kira artışları ve sınırlı ücret artışının enflasyonu düşürücü etki yarattığını ve enflasyonun Fed’in öngördüğünden daha hızlı biçimde yüzde 2 hedefine yaklaşabileceğini söyledi.

FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ 2025'TE DE SÜREBİLİR

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin beklentilere paralel olmasının Fed’deki güvercin kanadın aralık ayında indirim beklentisini güçlendirdiğini aktardı.

Marey, tarım dışı istihdamda eylülde görülen 119 bin kişilik artışın olumlu olduğunu ancak ağustos ayı verisinin artıştan düşüşe revize edilmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Marey, Fed’in gelecek yıl da faiz indirim döngüsünü sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.