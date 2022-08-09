Altın güne düşüşle başladı: Gram alın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (9 Ağustos 2022)
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.031 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.9 artışla 1.032,2 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0.1 altında 1.031 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.691 lira, Cumhuriyet altını da 6.908 liradan satılıyor.
YATIRIMCILAR TEMKİNLİ
Dün yüzde 0,8 artışla günü 1.789,1 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.784,4 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizlikler ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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