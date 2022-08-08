Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 42 bin liraya yükseldi.

AA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:38
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 20 bin lira, en yüksek 1 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 42 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 880 milyon 974 bin 617.7 lira, işlem miktarı ise 2.818.31 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 975 milyon 670 bin 985.41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.035.000,00 1.779,50
En Düşük 1.020.000,00 1.755,00
En Yüksek 1.042.000,00 1.799,50
Kapanış 1.042.000,00 1.799,50
Ağırlıklı Ortalama 1.026.791,64 1.772,28
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.880.974.617,70  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.818,31  
Toplam İşlem Adedi 60

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